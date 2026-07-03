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    Expulsan del país a 45 migrantes de Colombia y República Dominicana a través de vuelo de la FACH

    Este es el sexto vuelo de este tipo que se ha desarrollado desde el inicio de la administración de José Antonio Kast. En ese sentido, el subsecretario del Interior Máximo Pavez detalló que hasta la fecha, y contando todas las vías, se han registrado 1.102 expulsiones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La madrugada de este viernes se concretó el sexto vuelo de migrantes expulsados del gobierno de José Antonio Kast. Un total de 45 ciudadanos extranjeros de Colombia y República Dominicana serán regresados a sus países en una aeronave FACH 737.

    Según detalló el subprefecto de Rodrigo Castro, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Polint) de la PDI, 37 de los sujetos expulsados serían colombianos y 8 de República Dominicana.

    Castro detalló que entre los expulsados hay “7 colombianos, en este caso con antecedentes policiales por tráfico de drogas y 8 ciudadanos, donde sólo uno de ellos presenta antecedentes policiales con una condena por abuso sexual”.

    La mayoría de los expulsados el día de hoy fueron por resoluciones administrativas, la mayoría. No hay ninguna resolución judicial, solamente el tema del dominicano que tenía antecedentes de una condena por abuso sexual y otros colombianos que tenían los antecedentes por tráfico de drogas”, detalló el subprefecto.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez destacó este sexto vuelo y detalló que “el 2026, se han registrado 1.102 expulsiones, lo que supera en un 3% el total anual del 2022, donde se materializaron 1.070 expulsiones y donde se supera en un 16% lo que se hizo en todo el 2023, donde se totalizaron 946 expulsiones”.

    Este vuelo está íntegramente conformado por expulsiones administrativas, lo que da cuenta también de la capacidad de la Policía de Investigaciones para poder buscar a personas con orden de ejecución y materializar esta orden de expulsión”, añadió Pavez.

    Sobre el perfil de los expulsados, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, detalló que “tenemos a personas que han salido por razones administrativas, básicamente por pasos no habilitados, una sanción, cierto, que tiene la expulsión administrativa, y otros por delitos de distinto tipo como tráfico de drogas y también porte de armas, entre otros”.

    Más sobre:MigrantesExpulsiónVueloMáximo PavezFrank SauerbaumPDI

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