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    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Fujimori señaló que su asume este desafío "con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber".

    Por 
    Europa Press
    Keiko Fujimori. Foto: Agencia Andina

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa del país, tras superar al candidato Roberto Sánchez en la segunda vuelta de los comicios el pasado 21 de junio, convirtiéndose en la novena jefa de Estado en apenas una década.

    “Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales (de) 2026”, afirmó el presidente del JNE, Roberto Burneo, en un acto celebrado en la sede del máximo ente electoral del país.

    “En consecuencia proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente (...) y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente (...) para el periodo 2026-2031”, agregó Burneo, tras la lectura de los resultados cosechados por los candidatos de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú.

    Fujimori se convierte así en jefa de Estado tras concurrir en otras tres ocasiones -2011, 2016 y 2021- quedando siempre en segundo lugar. En estos comicios, ha superado a su rival por 49.641 votos, esto es, una diferencia de apenas un 0,27%.

    La dirigente conservadora reaccionó a la proclamación, con un mensaje en sus redes sociales donde manifestó su “profundo agradecimiento” por la “confianza” depositada de sus votantes.

    Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, aseguró en la misma publicación, donde ya ha compartido los perfiles de su presidencia en redes sociales.

    Roberto Sánchez, por su parte, no se ha pronunciado hasta el momento, pero cabe señalar que este mismo jueves ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando cambios de reglas en “pleno” proceso electoral.

    Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa. Burneo ya avanzó a principios de esta semana que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio a mediodía en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolario, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán el Gobierno del país durante los próximos cinco años.

    Más sobre:MundoPerúKeiko Fujimori

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