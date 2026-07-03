“Todavía lloro por mi hermano”: el dolor por la muerte del defensor colombiano Andrés Escobar, 32 años después

La muerte de Andrés Escobar es uno de los momentos más terribles del balompié colombiano. El defensor marcó un autogol ante Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1994. Días después, el 2 de julio, ya de regreso en su país, un grupo de narcotraficantes le disparó seis veces. El futbolista fue trasladado a un hospital, en donde falleció. 32 años después, su hermano Santiago se abre a conversar sobre este tema en el que las heridas aún no cicatrizan.

En entrevista con The Athletic, Sachi, que dirigió en Chile a la U, revela parte de las últimas conversaciones que sostuvo con su hermano: “Le dije a Andrés ‘no vuelvas a Colombia, quédate aquí con todos nosotros y haz que Pamela (su novia) se reúna contigo aquí’. Y él me dijo que ‘no, tengo que ir a Colombia para enfrentar las cosas de frente y decirle a Pamela que deberíamos viajar juntos’. Él nunca imaginó que iban a hacerle algo así”.

Además, dio detalles de una serie de hechos que no eran comunes en la vida de Andrés, pero que, lamentablemente, coincidieron: “No era de salir. Desafortunadamente, ese día, estaba en un lugar donde no tenía que estar. Pero estaba de vacaciones. Cuando estaba en temporada con Atlético Nacional o con la selección de Colombia, Andrés no salía. Andrés no tomaba un trago, no iba a discotecas”.

“Todavía lloro por mi hermano”

Cabe destacar que el caso se destapó cuando Humberto Muñoz, uno de los guardespaldas de los traficantes Santiago y Pedro Gallón, confesó el asesinato. Le dieron una pena de 43 años, de los que cumplió solo 11. Santiago reflexiona sobre una pérdida que nunca superarán.

Humberto Muñoz, el asesinó de Andrés Escobar. (Foto: El Tiempo)

“Su muerte me golpeó muy fuerte. Lo amaba. Lo quería aquí por más tiempo. Nos dejó demasiado pronto. Después de 32 años, todavía lloro por mi hermano y no entiendo la muerte de una persona que solo hacía lo que más amaba, que era jugar al fútbol, entretener a la gente, dar alegría a sus fans y darlo todo por su país, por su ciudad”, cerró.