Colombia se aferra a la historia: la estadística que ilusiona a los sudamericanos en la previa al duelo ante Ghana

En Colombia existe ilusión. Su paso a los dieciseisavos del Mundial, con una gran actuación ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, tiene entusiasmados a sus hinchas de cara al vital duelo que sostendrán con Ghana en la jornada de este viernes (21:30 horas).

Además, hay un antecedente que eleva las esperanzas sudamericanas de obtener un boleto para los octavos de final de la cita planetaria: el equipo sudamericano tiene saldo a favor en los enfrentamientos ante cuadros africanos.

Según un estudio publicado por el diario El Tiempo, los números arrojan 21 enfrentamientos (amistosos y oficiales) entre los ahora liderados por James Rodríguez contra las naciones africanas. En ellos, se registran 12 victorias, 5 empates y 4 derrotas para los integrantes de la Conmebol. Además, también hay un registro de goles a favor, pues los que visten de amarillo han marcado 28 goles y recibido 15.

James Rodríguez es el gran ídolo colombiano. Foto: Héctor Vivas/FIFA/Getty Images. Hector Vivas - FIFA

Si la estadística se reduce solo a los mundiales, los cafetaleros también tienen razones para pensar que se puede obtener un resultado favorable ante la oncena de la estrella negra.

Aunque comenzaron con una caída, en Italia ‘90, llevan 4 victorias consecutivas en el resto del historial. En Francia ‘98, derrotaron a Túnez por la cuenta mínima con gol de Preciado en el minuto 82 (fase de grupos). También en los partidos iniciales, hubo otra victoria por 2-1 ante Costa de Marfil en la Copa que organizó Brasil el año (2014). ¿Los goles? James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, mientras que Gervinho anotó el descuento.

Otra vez por la cuenta mínima y en la fase de grupos, el conjunto dirigido por José Néstor Pékerman superó 1-0 a Senegal con un gol de cabeza de Yerry Mina y aseguraron la clasificación a los octavos de final de Rusia 2018. Finalmente, en este evento, Daniel Muñoz anotó el único gol de los colombianos ante República Democrática del Congo.

El problema, sin embargo, es que solo tienen una derrota y esa se dio en una llave de eliminación directa. En la fiesta italiana, Colombia se midió con Camerún en los octavos de final. Y aunque empataron sin goles en el tiempo reglamentario, Roger Milla anotó un doblete en el suplemento y terminó sacando a los sudamericanos tras imponerse por 2-1.