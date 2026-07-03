Loreto Bravo, la experta en IA que expondrá ante la ONU: “Nos falta saber cómo transformamos toda esta tecnología en mejor calidad de vida”

Mientras la inteligencia artificial avanza a un ritmo que desafía incluso a los gobiernos y reguladores, un grupo de 96 expertos de todo el mundo trabaja en la primera gran radiografía científica que servirá de base para definir una gobernanza global sobre esta tecnología.

Entre ellos está la chilena Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la U. del Desarrollo, quien integró el panel independiente convocado por Naciones Unidas para elaborar el Informe Preliminar sobre Inteligencia Artificial y que fue elegida para exponer sus principales conclusiones ante la sede de la ONU, el próximo lunes en Ginebra.

A su juicio, el desafío no pasa solo por garantizar acceso a la IA, sino por construir las capacidades que permitan aprovecharla. La investigadora también alerta sobre la creciente concentración del poder de la IA en un reducido grupo de empresas y países, las brechas que enfrenta Chile para convertir esta tecnología en productividad y calidad de vida, y los riesgos emergentes que van desde la desinformación y los ciberataques. Incluso, advierte sobre un fenómeno menos discutido: el impacto que la IA podría tener sobre la salud mental y las relaciones humanas.

¿Cuál diría usted que es la primera conclusión que los gobiernos no pueden seguir ignorando sobre la IA?

Que la evidencia que tenemos y la gobernanza está yendo mucho más lento que el avance de inteligencia artificial. Uno de los objetivos de este informe es mostrar la evidencia científica que hay, que nosotros ya vemos que no es suficiente para dimensionar la cantidad de oportunidades, riesgos e impacto, para que las Naciones Unidas pueda proponer políticas públicas respecto a la inteligencia artificial

Para mí, una de las mayores conclusiones del informe es que no es solo importante o necesario tener acceso a la inteligencia artificial, sino que es importante todo lo que está alrededor, porque tú puedes tener acceso a la inteligencia artificial y no generar beneficios para el país.

Entonces, tienes que tener que ocuparte de todas las capacidades que van alrededor para poder adoptar bien la inteligencia artificial. Si tienes acceso y no tienes talento, si no te preocupaste de los datos, estás frito. Si tienes instituciones que no son flexibles, que no tienen capacidad de aprender, también tenemos problema.

El informe plantea que la IA puede ser clave para acelerar avances, pero también advierte riesgos crecientes ¿Qué tan preocupante es ese diagnóstico?

Uno de los riesgos es que la IA avanza más rápido que nuestra capacidad de medir, de evaluar. También podemos ver desigualdades de concentración en pocas personas dentro de un país, o dentro de pocas empresas en el mundo, o dentro de ciertos países, o dentro de ciertos sectores.

Y sobre esta creciente concentración de la IA en un pequeño grupo de países o empresas ¿Cómo impacta eso a economías de Chile o del resto de América Latina?

Tenemos una concentración clara, que incluso ha desafiado a gobiernos. O sea, tenemos empresas como Google, como OpenAI, como Anthropic, que incluso están haciendo que Europa se cuestione su legislación.

Y dado que las empresas grandes son las que tienen la capacidad de cómputo, va a significar que nosotros nos vamos a volver usuarios, como un país que adopta algo que es desarrollado por actores globales. Podemos tomar acciones para mitigar esto, pero hay que pasarlo a infraestructura local y hacer que sea adoptado por distintas instituciones.

¿En qué posición cree usted que está Chile para enfrentar el desafío de la IA y cuáles son las principales brechas?

Creo que en Chile estamos fallando en cómo transformamos el tener acceso a la inteligencia artificial y el tener el talento, con el poder adoptar la inteligencia artificial. Hay que mejorar nuestra capacidad de transformación, de adaptarnos y de aprender.

Por otro lado, necesitamos invertir más en investigación y desarrollo, pero de una forma que sea conectado con la empresa y con las necesidades de la sociedad. En el fondo, lo que nos falta es saber cómo transformamos toda esta tecnología, todo este talento y toda esta infraestructura en mayor productividad, en mejor calidad de vida

Loreto Bravo, directora Instituto Data Science UDD

El panel identifica otros riesgos como la desinformación, ciberataques, deepfakes, e incluso impactos en la salud mental ¿Cuál considera que son los más urgentes a abordar en el corto plazo?

El mayor uso de inteligencia artificial en 2025 y 2026 es terapia. Imagínate, y además hay estudios que muestran que la inteligencia artificial tiende a hacernos caso en todo, a encontrarnos la razón.

Eso te disminuye las ganas de preguntarle a otra persona que te va a generar un roce, una diferencia, un desacuerdo. Entonces, para mí el tema de la salud mental tiene un riesgo bastante importante en estos temas.

Después de la presentación en la ONU ¿espera que se transforme en un marco de gobernanza para avanzar hacia reglas comunes?

Es muy importante remarcar que este documento es un reporte preliminar. Nosotros tenemos un mandato de tres años, y el informe más completo va a salir en 2027. Pero espero que después de escuchar los resultados de esta evidencia científica, se generen discusiones respecto a las distintas temáticas para avanzar en una propuesta de gobernanza global respecto a la inteligencia artificial.

Vamos a tener una segunda sesión el próximo año en Nueva York, porque esto cambia a velocidad de la luz. Cada semana tenemos nuevos avances, y es un tema que no podemos dejar de conversar.