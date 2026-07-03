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    “Necesitábamos cerrar el mediocampo de Croacia”: Roberto Martínez explica por qué sacó a Cristiano Ronaldo en Portugal

    El técnico justifica el reemplazo de su capitán cuando el partido estaba empatado 1-1. Minutos después, Gonçalo Ramos marcó el tanto de la clasificación a octavos de final del Mundial.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Necesitábamos cerrar el mediocampo de Croacia”: Roberto Martínez explica por qué sacó a Cristiano Ronaldo en Portugal. Zou Zheng

    Roberto Martínez celebra el triunfo de Portugal sobre Croacia. El cuadro lusitano ganó en una de las últimas acciones del partido y se metió en los octavos de final del Mundial. Tras el duelo, el técnico explicó la decisión de reemplazar a Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo.

    CR7, autor del empate parcial mediante lanzamiento penal a los 68 minutos, fue sustituido a los 81′, cuando el encuentro estaba igualado 1-1. Finalmente, Gonçalo Ramos marcó el gol del triunfo en los descuentos.

    Consultado por el cambio del ariete, Martínez señaló que la decisión respondió a una necesidad táctica. “Las decisiones son importantes para ayudar al equipo. Cristiano es nuestro capitán y creo que no hay otro jugador en el mundo que consiga ejecutar un penal como lo hizo en ese momento”, afirmó.

    El entrenador agregó que, tras el empate, el partido exigía modificar el funcionamiento del equipo. “Después nos arriesgamos mucho. Era un momento en el que necesitábamos cerrar el mediocampo de Croacia y hacer sustituciones para poder controlar otros aspectos del juego”, explicó.

    Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Croacia. Zou Zheng

    Además, destacó la respuesta del plantel tras las modificaciones. “Es lo que tenemos en este vestuario. Muchos perfiles, muchos jugadores, pero un compromiso total de todos para ayudar al equipo y para que los que entran puedan crecer y aportar”, sostuvo.

    “El mensaje era que estábamos todos listos, que los tres partidos habían sido muy exigentes, pero que el Mundial comenzaba hoy. Nos centramos en jugar con intensidad, con orgullo, con corazón. Eso fue exactamente lo que hicimos. Luego demostramos carácter. Nos hicieron un gol, pero seguimos adelante y continuamos luchando”, añadió.

    El seleccionador dedicó además unas palabras al ambiente vivido en el equipo. “Es un grupo muy especial. Hoy ha sido un día aún más especial gracias al padre de Ricardo Carvalho, Diogo Jota, André y a la fuerza de todo el pueblo portugués”, comentó.

    Finalmente, Martínez elogió la organización de Toronto, ciudad que albergó el compromiso. “Es una lástima que no haya más partidos aquí en Toronto, porque realmente lo disfrutamos. Todo alrededor de las instalaciones, incluso el vestuario, me recuerda mucho a los antiguos campos de la Premier League”, cerró.

    Portugal enfrentará ahora a España en los octavos de final del Mundial, luego de eliminar a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido.

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