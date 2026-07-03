Detienen a ciudadano boliviano con más de 45 kilos de marihuana en Collipulli

Un sujeto de nacionalidad Boliviana fue detenido en el marco de un control vehicular con más de 45 kilos de marihuana en la comuna de Collipulli.

Los hechos se registraron en el kilómetro 568 de la ruta 5 sur, cuando personal policial se encontraba realizando controles operativos preventivos.

Según detalló el El Coronel Manuel Aravena, Prefecto de Malleco, al momento de fiscalizar el vehículo se constató que “se encontraban una gran cantidad de paquetes con una sustancia verde similar a marihuana, procediendo a la detención del conductor. Se solicitó la concurrencia de Carabineros del OS-7 ‘Araucanía’, quienes efectuaron la prueba de campo correspondiente, arrojando positivo para marihuana”.

El sujeto detenido corresponde a un ciudadano boliviano, de 27 años el cual ingresó por un paso irregular al país.

Tras el pesaje de la droga, se comprobó que se trataba de 45 kilos 770 gramos de marihuana, correspondientes a 183.080 dosis con un valor que supera los $183 millones.

El detenido boliviano quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli para su control de detención.