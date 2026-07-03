¿Dónde invertir en el segundo semestre? Renta variable global, IA y acciones bancarias y de consumo en Chile

Los activos más riesgosos, como las acciones, podrían ser los de mejor rendimiento para el segundo semestre de este 2026.

El periodo que va entre enero y junio estuvo marcado por el conflicto en Irán, el cual se desató el pasado 28 de febrero cuando EEUU. inició los bombardeos sobre el país persa. El precio del petróleo se disparó hasta casi los US$120, elevando los niveles de inflación en el mundo, lo que frenó los procesos de recortes de tasas de la Fed. Sin embargo, hoy el crudo cotiza en torno a los US$70 - al cierre de esta edición-, abriendo espacios para rebajas en los tipos, lo que daría un impulso a la renta variable.

Mientras para Chile lo expertos apuntan a que las acciones ligadas al consumo y la banca seguirán mostrando buenos desempeños, a nivel global la inteligencia artificial seguirá siendo el principal tema de conversación.

El Ipsa

Un alza de 0,48% registró el Ipsa en junio, mientras que en los primeros seis meses del año la subida fue de 3,42%, su peor desempeño semestral en seis años, una comparación negativa respecto del 56,8% de alza que reportó en 2025.

Sin embargo, para lo que queda del año las perspectivas son positivas.

Rodrigo Godoy, gerente de Research de Renta Variable, de Credicorp, detalla que en la firma el precio objetivo para el Ipsa a fines de año es de 12.500 puntos - en 10.794,26 el jueves-, lo que implica un alza de 15%.

Ese nivel, dice, da cuenta de un ratio precio/utilidad a 12 meses de 13,1 veces, alineándose con el P/U de 12,8 veces de los últimos 12 años, periodo que considera a seis años previos y posteriores al estallido social.

“La apreciación de casi 20% esperada para 2026 se atribuye básicamente al crecimiento esperado en las utilidades de las compañías. Cabe señalar que los actuales niveles de tasas de largo plazo (bono del tesoro americano a 10 años y BCP-10 en Chile) desafían ese nivel objetivo de 12.500 puntos. Es así como desde un punto de vista top-down puro, el nivel justo podría estar más cercano a 12.000 puntos para fines de año”, señala.

Por su parte, Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, señala que esperan que el Ipsa alcance este 2026 los 11.750 puntos en nuestro escenario base (un alza de 8,9% respecto del cierre del jueves) y 12.000 puntos en su escenario optimista.

“Tenemos Imacec negativos ya por 5 meses, pero como contratarte, el avance en las conversaciones entre EEUU. e Irán han hecho caer el precio del petróleo, lo que debería hacer caer el precio de los combustibles en Chile, lo que permitiría que el BC baje la TPM a fines de 2026″, argumenta a la hora de justificar su escenario.

En la intermediaria la cartera recomendada incluye acciones de Andina-B, Cencosud, Banco de Chile, Falabella, Latam Airlines, Plaza y Parque Arauco.

Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, comenta que “el Ipsa me parece atractivo por los sectores como consumo, retail, construcción y bancos. Veo al índice en 11.700 puntos (+8,4%), anclado a una tasa de crecimiento de utilidades del orden del 7%. La acción de Banco de Chile anda bien, eventualmente Mall Plaza, y quizás puede ser interesante Latam Airlines”.

En el primer trimestre, las compañías que conforman el Ipsa totalizaron ganancias por US$3.882 millones, un alza de 8,35% respecto del mismo periodo del ejercicio previo. Además, entre enero y marzo los ingresos subieron 7,17%, hasta los US$38.856 millones, en tanto los costos crecieron 6,87% y los gastos de administración un 3,71%. La temporada de entrega de resultados correspondientes a junio se inicia a fines de este mes.

Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, explica que “el problema para un inversionista en pesos es que el tipo de cambio ya está alto, lo que resta atractivo a la inversión fuera de Chile, y por eso es razonable poner algunas fichas en el Ipsa y en renta fija de larga duración”.

En junio, las acciones chilenas más rentables listadas en la Bolsa de Santiago fueron Schwager (40,13%), Socovesa (20,53%), Nuam (18,38%), Latam Airlines (11,24%) y Santander (7,86%).

EE.UU. y tecnológicas

En los mercados globales, el S&P500 rentó 15% en el primer semestre, impulsado por el sector tecnológico, que anotó un alza de 32,6%. Sin embargo, para el segundo semestre no se ve tan claro un desempeño que iguale al de la primera parte del año.

José Ignacio Villarroel, socio de Abaqus, señala que “es poco probable mantener los retornos vistos en el primer semestre. Si bien el crecimiento de utilidades ha sido muy positivo en algunas regiones como EE.UU. y mercados emergentes, los retornos de dos dígitos en el primer semestre ya reconocen un escenario muy positivo para las compañías”.

Respecto de las tecnológicas, Villarroel señala que “la IA debería seguir con alta relevancia. Dicho esto, una parte importante de la cadena de valor en torno a la inteligencia artificial ya ha cosechado importantes frutos bursátiles. En los últimos años, los grandes protagonistas han sido los diseñadores de procesadores especializados como Nvidia, AMD o Google. Sin embargo, en el último año, el foco se ha desplazado hacia los fabricantes de semiconductores, memorias y empaquetaduras (SK Hynix, Micron y TSMC), eslabones clave de la cadena de suministro de la IA. En tanto, los modelos de lenguaje (LLMs) a los que acceden los consumidores también están materializando su valor en bolsa con el IPO de SpaceX y las anunciadas aperturas de OpenAI y Anthropic”.

Junio destacó, entre otros factores, por la apertura a bolsa de SpaceX, que al recaudar US$85 mil millones se convirtió en la mayor IPO de la historia. Al cierre del jueves cotizaba en US$162 por acción, apenas 0,65% por sobre los US$160,95 que registró al cierre de su primer día en el mercado.

Ciro Giraldez, gerente de Portfolio Solutions de Credicorp Capital, señala que para el segundo semestre tienen una visión constructiva sobre los activos de riesgo, con una preferencia por la renta variable frente a la renta fija.

“En particular, vemos en la reciente corrección del sector tecnológico una oportunidad para construir posiciones de largo plazo. La tendencia estructural asociada a la inteligencia artificial y la digitalización sigue vigente, mientras que los próximos reportes corporativos podrían volver a demostrar la fortaleza de las ganancias de las principales compañías del sector”, sostiene.

Para el último cuarto del 2026 se espera la IPO de Anthropic, firma de inteligencia artificial que desarrolló Claude. La empresa tendría previsto su debut en bolsa para octubre y alcanzar una valorización en torno a los US$900 mil millones.

Andrés Vicencio, gerente de Asset Allocation de LarrainVial Asset Management, indica que la macro de fondo (resultados sólidos, inflación subyacente cediendo) sigue siendo favorable para acciones, “con sesgo hacia mercados fuera de EEUU. donde las valoraciones son más atractivas, mientras que en renta fija las tasas representan una oportunidad: el mercado está pensando en alzas del Fed que no creo que se materialicen. En este caso creo que bonos corporativos debería ser una mejor oportunidad que bonos de gobierno”.

Según Cristián Araya, “EEUU seguirá andando bien, pero en acciones tomaría una posición más atomizada y global. Me gusta Europa y Asia. Para el S&P500 no veo un alza por sobre el 6,5%”.

En lo que va del 2026 el Ibex español renta 14% y el FTSE MIB de Italia un 17,3%. En Asia, el Nikkei de Japón se empina 38,6%.

Respecto de materias primas, Vicencio sostiene que “el activo que nos parece más interesante hacia adelante es el cobre (demanda estructural por electrificación y oferta que no crece). Esto debería potenciar los activos locales”.

Según Giraldez, “observamos con atención los metales preciosos, que han corregido parte de sus fuertes avances tras el fortalecimiento del dólar en un contexto de incertidumbre geopolítica. Si las negociaciones en Medio Oriente continúan avanzando y el precio del petróleo mantiene su trayectoria descendente, podríamos ver un escenario de menores presiones inflacionarias y una moderación del dólar. En ese contexto, activos como el oro podrían recuperar atractivo como herramientas de diversificación y preservación de capital”.

El oro fue uno de los activos ganadores del 2025 con un retorno de 70%, pero en lo que va del año pierde 3,2%.