Senador Coloma prepara maletas: la carta de Kast para la Embajada de Chile en España

En las últimas horas, no solamente la conformación del gabinete de José Antonio Kast ha seguido avanzando a ocho días del anuncio, sino que a la par también se ha estado trabajando en lo que será la lista de embajadores que acompañarán al republicano en el exterior, una vez que llegue a La Moneda.

En esa tarea, uno de los nombres que ya se da por confirmado es el del actual senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien no pudo repostular al cargo por el límite legal y se perfila para asumir la embajada en España, según confirmaron fuentes de la UDI.

El histórico parlamentario y coronel del gremialismo desde un inicio fue parte de la lista que Kast mantenía en evaluación para definir quién asumiría la delegación que representa hoy el embajador Javier Velasco.

Inicialmente, uno de los nombres que corría con más ventaja era el del exsenador Gonzalo Uriarte (UDI), sin embargo, en los últimos días la balanza se inclinó en favor del excoordinador político de Evelyn Matthei .

La decisión sorprendió en el Partido Republicano y también en parte de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) porque para nadie es desconocido que Kast y Coloma arrastran una relación compleja desde que compartieron en la UDI.

Y es que en sus años en el gremialismo, el actual presidente electo fue uno de los primeros en desafiar a los denominados coroneles que fundaron el partido, entre ellos Coloma, por el control de la colectividad, cuando en 2008, junto a otros dirigentes como Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos y María José Hoffmann, levantó una lista para competirle al senador por el Maule, quien tenía como compañero a Víctor Pérez.

Kast se presentaba como parte de una facción más “joven” o “disidente”, abogando por un cambio generacional dentro de la tienda que pudiese relegar a los fundadores de la UDI.

Su intento, si bien estuvo lejos de concretarse tras perder por más de 60% de los votos, fue el primer síntoma de la fractura que lo llevaría a dejar la UDI en 2016 y tres años después formar el Partido Republicano.

De hecho, dos años después, Kast decidió volver a competirle a Coloma, lo que quienes se acuerdan de esos años -afirman- los distanció aún más. Y si bien, el hoy fundador republicano se mantuvo hasta 2016 en la colectividad, siempre lo hizo marcando distancia de la vieja guardia.

Con ese historial como telón de fondo, el eventual arribo de Coloma a la embajada en España es leído por varios en el oficialismo como una señal pragmática de Kast en la conformación de su equipo en el exterior.

España -junto con otras designaciones como EE.UU., Argentina o México- aparece como una destinación de alto valor simbólico y político.

No solo por el vínculo histórico y cultural con Chile, sino también por el rol que Madrid juega como puerta de entrada a la Unión Europea. Para ese objetivo, sostienen fuentes del sector, el perfil de Coloma -con décadas en el Congreso y vínculos transversales en el mundo político- terminó imponiéndose frente a otras alternativas que se evaluaron en etapas previas.

En el entorno del senador UDI aseguran que Kast aún no ha tenido un encuentro formal con el gremialista para extenderle la invitación a formar parte de su cuerpo diplomático una vez que asuma la Presidencia.