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    “No respetar la fecha es golpear a la economía y a la imagen del país”: las reacciones del mundo político tras la cancelación de shows de BTS

    Disputados del FA han anunciado que oficiarán al Ministerio del Deporte para conocer la cronología de los hechos que llevaron a no autorizar el concierto.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Como “contradictorio” calificó esta jornada el diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal), integrante de la comisión de Cultura, las razones que esbozó la ministra del Deporte, Natalia Duco, para justificar la no autorización por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND) de los tres shows de BTS en el Estadio Nacional

    “Es contradictorio que la ministra del Deporte diga que no se puede cancelar algo que no ha sido confirmado. Es contradictorio porque si la ministra sabía que se estaban vendiendo 200 mil entradas, sin que existieran fechas confirmadas en un recinto sobre el cual el ministerio tiene algún grado de competencia o supervisión, no se hicieran las alertas”. sentenció.

    “La pregunta es, ¿por qué no denunció a tiempo? ¿Por qué no se preocupó de que esta situación podría constituir un posible engaño a los consumidores o incluso dar lugar a eventuales estafas? Sería importante que las autoridades actúen de manera preventiva para resguardar a las personas", señaló.

    En este sentido, el diputado indicó que desde la Comisión de Cultura “vamos a exigir a que este evento se realice en Chile en las condiciones que fueron ofrecidas a las 200 mil personas que compraron sus entradas”.

    “Las opciones que está dando el Ministerio del Deporte, como cambiar el Estadio Nacional por el Parque del Estadio Nacional, no son y no cumplen los estándares para este concierto”, señaló.

    No respetar la fecha del concierto, añadió mediante un video en redes sociales, “es golpear a la economía y a la imagen del país”.

    Por su parte, el diputado Ignacio Achurra (FA) también manifestó durante la jornada de ayer su descontento con la situación, indicando que “es realmente escandaloso” que se hayan vendido miles de entradas con personas que viajarán a Chile, y se enteren a pocos meses que el concierto es posible que no se realice “porque el gobierno no fue capaz de armar una programación razonable”.

    Vamos a oficiar al Ministerio del Deporte para que explique esta cronología que nos está llevando a este desastre de suspensión de los conciertos de BTS para miles, miles de fanáticas y fanáticos”, sostuvo.

    Así también lo indicó la diputada Consuelo Videla (FA), quien señaló que se debe conocer cuál fue la coordinación entre los organismos públicos y qué acciones se adoptarán para resguardar los derechos de las y los consumidores.

    En esta misma línea, el diputado Sebastián Videla (Independiente), junto con indicar hoy que se encuentran monitoreando la situación, señaló que en Chile “no podemos cerrarles las puertas a eventos de esta magnitud”.

    “Al contrario, debemos avanzar hacia una mayor apertura y apoyo, como ocurre en otros países donde estos espectáculos son valorados por su aporte cultural, turístico y económico”, sostuvo mediante X.

    Evelyn Matthei: “Hay cerca de 200 mil personas que tienen su ticket y merecen respuestas”

    A esta compleja situación también reaccionó la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien manifestó mediante redes sociales que para la autorización de estos eventos de forma objetiva, se requiere “total transparencia”

    “Primero tendrían que explicarnos qué pasa con las productoras, las fichas técnicas y el uso del pasto durante los últimos 3 años y hasta junio del 2027, incluyendo las fechas de ingresos de la petición y las razones exactas”, sostuvo. “Hay cerca de 200 mil personas que tienen su ticket y merecen respuestas”.

    Más sobre:BTSEstadio NacionalConciertoKpopBangtan SonyeondanDG MediosHybeMinisterio del DeporteNatalia Duco

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