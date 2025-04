De Diego Schalper a Mario Desbordes: Matthei presenta su equipo de voceros para su campaña presidencial

Hasta el parque Inés de Suárez, Providencia, llegó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para presentar a su equipo de voceros para la campaña por La Moneda.

El grupo, que está conformado en su mayoría por alcaldes y parlamentarios de la coalición, acompañó a la abanderada en el punto de prensa y respondió a preguntas que iban dirigidas directamente a la gremialista.

“Quiero señalarles con mucha alegría que hoy día estamos presentando una nueva parte del equipo. Aquí no se trata de una candidatura, se trata de un equipo que queremos realmente refundar Chile, que queremos mejorar Chile, que queremos mejorar las condiciones en que Chile está viviendo. No estamos creciendo, el tema de las delincuencias está cada vez peor, los chilenos no alcanzan a llegar a fin de mes, hay falta de empleo, hay muchas cosas que tenemos que realmente mejorar fuertemente y para eso hoy día les quiero presentar este equipo espectacular que es parte del equipo de voceros”, dijo la exalcaldesa de Providencia.

“En los próximos días también o la próxima semana vamos a estar presentando otro tipo de personas que van a estar liderando por ejemplo las campañas en las regiones o que van a estar hablando de temas que son especializados, distintos temas, salud, educación, niñez, etcétera”, adelantó.

El equipo

Mario Desbordes, alcalde de Santiago

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa

Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea

Carol Bown, alcaldesa de San Miguel

Paulina Núñez, senadora

Luz Ebensperger, senadora

Diego Schalper, diputado

Jorge Alessandri, diputado

Francisco Undurraga, diputado

Francesca Parodi