Presidente Kast nombra a exjefe de campaña de Matthei como embajador en Reino Unido

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó como embajadores de Chile a Diego Paulsen, en Reino Unido; a Carola Muñoz, en Cuba, y a Jorge Muñoz, en El Salvador.

Según detalló la cartera, todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

A su vez, ascendió al grado de embajador a Carlos Cornejo, quien se desempeña como director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería.

Quiénes son

Diego Paulsen:

Es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2014 y 2022, se desempeñó como diputado de la República y presidió dicha cámara durante dos años. Integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, fue miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde ocupó una de las vicepresidencias, y tuvo actividades con los grupos interparlamentarios de Chile con Panamá, Tailandia, Brasil, Países Bajos, Israel y Palestina.

En abril de 2025, Evelyn Matthei sumó a Paulsen como su jefe de campaña. Para la exalcaldesa, militante UDI, era relevante sumar en un cargo clave a una figura joven de RN, dado que el área programática estaba a cargo de un cercano a Evópoli.

Carola Muñoz:

Es periodista de la Universidad de Chile y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un magíster en Política Exterior de la Universidad de Santiago de Chile. Al ser designada en el cargo ejercía como embajadora en Ecuador. En el exterior, también se ha desempeñado en las misiones de Chile ante la OEA y ante organismos internacionales en Ginebra, así como en la Embajada en Perú.

Jorge Muñoz:

Es oficial de Estado Mayor en retiro, formado en la Academia Politécnica Aeronáutica y THOMSON-CSF Francia, y en la Academia de Guerra Aérea. Se desempeñó como comandante del Grupo de Defensa Antiaérea N°24, con asiento en la Guarnición Aérea de Iquique, y como comandante de la Base Aérea Maquehue y de la Guarnición Aérea en la Región de la Araucanía.

Carlos Cornejo: