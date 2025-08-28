SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“La dictadura torturó a mi papá”: el desahogo de Jouannet frente a Matthei que terminó con ella pidiendo perdón

El día en que Amarillos proclamó a la exalcaldesa como su abanderada, el presidente de la colectividad abordó frente a ella la historia de su difunto padre, quien figura en la nómina de la comisión Valech. Álvaro Briones, en tanto, habló de su experiencia en el exilio. La abanderada hizo un mea culpa y reconoció que, con sus palabras sobre la dictadura, hirió y ofendió.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El desorden al interior del comando de Evelyn Matthei con respecto al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es total. Luego de que el coordinador estratégico de la campaña, Juan Sutil, cuestionara que el régimen de Augusto Pinochet se tratara de una dictadura, el equipo de la abanderada, con matices, ha intentado fijar postura.

Amarillos por Chile, uno de los cinco partidos que respalda a Matthei, ha estado atento a la discusión. Pero, públicamente, han optado por guardar silencio para evitar profundizar el flanco que se le abrió a la candidata. Lo han hecho así, sinceran, porque están convencidos de que ella tiene un sólido compromiso por la defensa de los derechos humanos. Eso, dicen, quedó claro en la reunión que sostuvieron con ella el 11 de junio, cuando oficializaron su apoyo a la candidatura.

En esa ocasión, además de Matthei, llegaron al comando, en representación del comando, Juan Luis Ossa y Diego Paulsen. Y, por el lado de Amarillos, Andrés Joaunnet, Álvaro Briones, Isidro Solís, René Cortazar, Sergio Solís, Bernardita Soto e Isabel Rodríguez.

Los días previos a ese hito estuvieron marcados por las palabras de Matthei en Radio Agricultura, en referencia a la dictadura. “No había otra alternativa” y “era inevitable que hubiese muertos” entre 1973 y 1974, dijo en esa ocasión.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la colectividad, en que abundan los personeros que integraron la Concertación, resintieron sus palabras. Varios de ellos vivieron en primera persona las consecuencias del régimen y también tuvieron un rol en la recuperación de la democracia.

Por lo mismo, rápidamente el tema se tocó en la reunión con Matthei. De acuerdo a quienes participaron de ella, la conversación fue franca. Tanto, que dos dirigentes pusieron sus experiencias personales sobre la mesa.

Uno de ellos fue el presidente de Amarillos, el diputado Joaunnet, quien dijo ante la abanderada que su papá, Reinaldo, quien falleció el año pasado, fue víctima de torturas e incluso estuvo preso en dictadura. De hecho, su nombre figura en la nómina de la comisión Valech.

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por su parte, el exsubsecretario Álvaro Briones habló de su experiencia en el exilio en México tras el Golpe de Estado, que lo mantuvo fuera del país hasta 1985.

Foto : Andres Perez Andres Perez

Tras escuchar atentamente a los amarillos, Matthei hizo un mea culpa. De acuerdo a quienes participaron del encuentro, dijo estar consciente de que con sus palabras hirió y ofendió, y que esa nunca fue su intención. Explicó que sus dichos fueron un error y que no representan lo que ella verdaderamente piensa.

Además, enfatizó que su familia nunca validó las violaciones a los derechos humanos. Y que, por lo mismo, difícilmente ella hoy podría hacerlo.

Para concluir su intervención sobre ese punto, la exalcaldesa de Providencia ofreció disculpas y reiteró que para ella el respeto a los derechos humanos es algo fundamental. “La candidata cerró ese tema y para nosotros es suficiente”, dice hoy uno de los integrantes de la directiva de Amarillos.

De hecho, la exalcaldesa, posteriormente, el pasado 3 de agosto, pidió disculpas públicas por sus dichos. En una misiva enviada a Sebastián Edwards y publicada en El Mercurio, Matthei aseguró que “ofrezco sinceras disculpas”.

En esa misma reunión con Amarillos, la directiva intentó dejar en claro que, su decisión de incorporarse a la campaña no los convertía en un partido de derecha. Y que eso implicaba que, en ocasiones, ellos pudieran tener opiniones distintas a las de Chile Vamos. Pero que ese justamente era el valor de tener a los amarillos dentro: ampliar su base de apoyo.

Pese a que los amarillos no han querido cuestionar en público a los integrantes del comando por sus posturas frente al Golpe, para no perjudicarla a ella en momentos en que lucha por recuperar apoyo ciudadano, sí, aseguran, lo han hecho en privado. Y directamente con Sutil, entre quienes tienen mayor cercanía con él.

Más sobre:Elecciones 2025La Tercera PMPolíticaEvelyn MattheiAmarillos por ChileAmarillosUDIChile VamosAugusto PinochetAndrés Jouannet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Viña San Pedro Cachapoal Andes: historia y modernidad en Rengo

Licencia de conducir digital genera cuestionamientos al MTT por falta de claridad en fiscalizaciones

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

Viña Casas del Bosque: frescura y calidad desde Casablanca

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile” y “Tapitas de Coca-Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados
Chile

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

“Sabemos que Cobra impactó a Bruma”: hijo de vigía fallecido dice que su padre reveló sentir un ruido de colisión

Lo ratificaron como “acusado”: querellante anuncia oficio al Servel para impugnar la candidatura de Jadue a diputado

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones
Negocios

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo
El Deportivo

Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

Sigue imparable: Martina Weil bate su propio récord nacional en los 400 metros planos en Zúrich

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”