Orrego aborda reunión con Hacienda: “No se habló de la megarreforma” y pide plan proempleo regional

En medio de la celebración por los 208 años de la Alameda, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la reunión que sostuvo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y aclaró que en el encuentro “la verdad que no se habló de la megarreforma. Es un proyecto de ley que está en el Congreso, pero el mismo Gobierno ha reconocido que sus efectos, en el caso de existir, van a ser en el largo plazo”.

El gobernador sostuvo que el problema inmediato “es que hoy día tenemos un 10% de los chilenos que está sin pega. Y lo que se requiere hoy día es inyectar recursos, no de cualquier manera, de manera rápida, en proyectos de inversión que mejoren la ciudad y generen empleo”.

Según explicó Orrego, en la cita con el ministro de Hacienda se abordó la necesidad de flexibilizar la gestión de los gobiernos regionales y revisar la metodología interna para acelerar la aprobación de proyectos.

Gobernador Orrego aclara reunión con Hacienda: “No se habló de la megarreforma” y pide plan proempleo regional

También planteó al Ejecutivo un plan especial proempleo en regiones, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), que corresponden a pequeños proyectos de inversión comunal de rápida ejecución.

“Estamos en un momento en que tenemos que recuperar la ciudad para hacerla más segura y también hay que generar empleo. Qué mejor que invertir en estos proyectos que son en todas las comunas, de manera rápida y transformando el espacio público en canchas, paseos peatonales y plazas”, sostuvo.

Orrego agregó que el Gobierno se comprometió a estudiar la propuesta.

Apunta a Poduje por falta de diálogo

El gobernador metropolitano también fue consultado por eventuales conversaciones con el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, en torno a proyectos como la ciclovía de la Alameda y el Cerro Chena.

En ese punto, Orrego contrastó la disposición del ministro de Hacienda con la respuesta que, según dijo, ha recibido desde el Minvu.

“Lamentablemente no todos los ministros entienden de igual manera el llamado del Presidente al diálogo. Cuando el Presidente de la República dice que cree en el diálogo, que es importante reunirse, uno esperaría que todos los ministros practiquen lo que el Presidente dice”, afirmó.

Gobernador Orrego aclara reunión con Hacienda: “No se habló de la megarreforma” y pide plan proempleo regional

El gobernador agregó que sí ha sostenido reuniones con otros secretarios de Estado, entre ellos la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Transportes y el ministro de Segpres.

Sin embargo, apuntó directamente al titular de Vivienda. “Lamentablemente nuestras más de 10 solicitudes de entrevista con el ministro de Vivienda todavía no han sido respondidas afirmativamente”, cerró.