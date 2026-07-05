La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 35% en la última encuesta Criteria, lo que representa una baja de cuatro puntos respecto de la medición anterior, cuando se ubicaba en 39%.

En tanto, la desaprobación del Mandatario subió a 53%, dos puntos más que en el sondeo previo, donde se situaba en 51%.

La medición también abordó las expectativas ciudadanas respecto de la gestión del Gobierno. En ese punto, la mayoría evalúa que el desempeño del Ejecutivo ha sido peor de lo que esperaba en áreas clave .

Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 35% y desaprobación sube a 53%

Proyecto de Reconstrucción Nacional

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social -conocida también como megarreforma o ley miscelánea-, un 38% considera que sus efectos serán más bien positivos para el país, dos puntos menos que en la medición anterior.

En tanto, la percepción negativa se ubica en 33%, mientras que quienes no tienen una postura clara aumentan a 29%. La medición muestra que la iniciativa sigue sin consolidar una mayoría clara de apoyo ciudadano.

Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 35% y desaprobación sube a 53%

Percepción económica

Respecto de la situación económica del país, un 52% de los encuestados considera que está peor que hace seis meses, mientras que solo un 10% cree que está mejor. En marzo, la percepción negativa era de 23%.

La evaluación también empeora a nivel personal y laboral. Un 43% afirma que la situación económica de su hogar está peor que hace seis meses y un 57% considera que hoy es más difícil encontrar o mejorar un puesto de trabajo.

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Prioridades ciudadanas

La seguridad se mantiene como la principal prioridad ciudadana, con un 31% de menciones como primera urgencia. La cifra muestra una leve alza respecto de marzo, cuando se ubicaba en 28%.

En segundo lugar aparece generar más empleos y mejores sueldos, que sube de 8% en marzo a 16% en julio. Más atrás quedan reactivar la economía, con 13%, y mejorar la salud pública y acortar las listas de espera, con 12%.

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Evaluación legislativa

Respecto de la evaluación de senadores con un 30% o más de conocimiento, Juan Luis Castro aparece con la mejor valoración positiva, con un 69% de menciones “positiva” o “muy positiva”. Le siguen Cristián Vial, con 64%, y Alejandra Sepúlveda, con 63%.

Más atrás se ubican Rodolfo Carter, con 58%; Francisco Huenchumilla, con 57%; y Arturo Squella y Diego Ibáñez, ambos con 56%. En el extremo inferior de la medición aparecen Javier Macaya, con 37%, y Camila Flores, con 21%.

Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 35% y desaprobación sube a 53%

En el ranking combinado de conocimiento e imagen positiva de figuras políticas, los alcaldes ocupan los primeros lugares. La lista es encabezada por Tomás Vodanovic, seguido por Sebastián Sichel, Macarena Ripamonti y Mario Desbordes.

Más atrás aparecen Rodolfo Carter, Felipe Alessandri, Jorge Alessandri y Pamela Jiles. Dentro de los 20 primeros lugares también figuran senadores y diputados como Manuel José Ossandón, Andrés Longton, Juan Luis Castro, Gonzalo Winter y Luciano Cruz-Coke.