Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

La aprobación y la desaprobación del Presidente José Antonio Kast se mantuvo estable en la última encuesta Criteria por segunda semana consecutiva, sin ninguna variación.

En concreto, la aprobación del gobierno de Kast se mantiene estable respecto a su última medición, manteniéndose en un 39% por tercera semana consecutiva.

En tanto, la desaprobación también se mantiene estable respecto a la última medición con un 51%.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

Evaluación diputados

Respecto al nivel de conocimiento que existe respecto a los 20 diputados más votados a nivel nacional, Pamela Jiles lidera ampliamente, con un 90%, de conocimiento. Le sigue Jorge Alessandri con un 74%, Ana María Gazmuri con 7% y Gonzalo Winter con un 69%.

Dentro de los menos conocidos, se encuentran Raúl Soto con un 32%, Gustavo Gatica con 34% y José Antonio Kast Adriasola con un 42%.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

En evaluación, dentro de los diputados con un nivel de conocimiento mayor al 30%, Gustavo Gatica obtiene la mejor imagen positiva con un 63%, seguido por Ignacio Achurra con un 60%, Jorge Alessandri y Francisco Orrego, ambos con un 56%.

En contraste, dentro de aquellos con menor evaluación positiva, se encuentra la diputada más conocida, Pamela Jiles, con una evaluación positiva del 45%.

Mientras tanto, le siguen Daniel Manouchehri con un 44% y Diego Schalper con 42%, quienes presentan las valoraciones más bajas entre los diputados evaluados.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

Acusación constitucional contra Grau

Sobre el conocimiento de la reciente acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, un 17% de los encuestados dijo haber escuchado mucho al respecto, mientras que un 30% dijo escuchar “algo”.

Por otro lado, quienes declaran haber escuchado “poco” y “nada” se sitúan en un 28% y 25% respectivamente.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

Respecto a la opinión sobre la acusación contra el exministro, un 32% señala estar de acuerdo, un 27% en desacuerdo y un 41% no tiene una posición clara.

Las diferencias por identificación política son marcadas: mientras la derecha respalda mayoritariamente la acusación con un 49%, la mayoría de quienes se identifican con la izquierda la rechaza 57% y entre quienes no se identifican con ningún sector político, predomina quienes no lo tienen claro con un 60%.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

Por otro lado, un 58% de la población considera que las acusaciones constitucionales se han transformado en una herramienta de disputa política, frente a un 24% que se mantiene neutral y un 11% en desacuerdo.

Esta percepción es transversal pero varía según sector político. Un 68% señala estar de acuerdo en la izquierda y un 64% en la derecha, mientras que el centro iguala el promedio general con un 58%.

En contraste, las personas sin identificación política muestran el menor respaldo a la premisa con un 48%.

Por último, un 71% de los encuestados concuerda en que las acusaciones constitucionales llaman la atención pero no resuelven los problemas de fondo, y un 62% sostiene que desvían al Congreso de los temas verdaderamente importantes.

Además, un 45% cree que suelen presentarse sin fundamentos sólidos.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

Proyecto de Reconstrucción Nacional

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 40% considera que sus efectos serán más bien positivos para el país, sin variación.

En tanto, la percepción negativa aumentó a un a un 36%, dos puntos más respecto a la medición anterior. Por su parte, el grupo que no tiene una postura definida al respecto disminuye, ubicándose en un 24%.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

Sobre la percepción de quiénes serían los principales beneficiarios de la ley, el primer lugar lo sigue ocupando la idea de que la iniciativa beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos, con un 46%.

En contraste, quienes creen que la ley apunta principalmente a la creación de empleos aumentó por segunda semana consecutiva, situándose en un 37%.

En tanto, el grupo que no se identifica con ninguna de estas dos posturas se mantiene relativamente estable respecto a la semana anterior, con un 17%.

Mes del orgullo LGBT+

La creencia de que las relaciones entre personas LGBT+ y heterosexuales han mejorado cayó de un 73% en 2021 a un 40% en 2026, mientras que la percepción de que han empeorado subió de un 11% a un 26% en el mismo periodo.

Criteria: aprobación del Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación se sitúa en 51%

A su vez, el apoyo a la adopción homoparental experimentó una fuerte caída, bajando del 71% de aprobación a solo un 47% en seis años, duplicándose el nivel de rechazo, pasando de un 15% a un 31%.

Sin embargo, el apoyo al derecho al matrimonio igualitario sí logró recuperarse, llegando al 60% e igualando su cifra de 2021.