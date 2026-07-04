Soto asume presidencia del PPD y llama a articular una oposición amplia frente al gobierno de Kast

El Partido por la Democracia (PPD) concretó este sábado el cambio de mando de su directiva nacional, instancia en la que el diputado Raúl Soto (IND-PPD) asumió la presidencia de la colectividad.

El pasado 30 de mayo se llevaron a cabo los comicios internos, donde el parlamentario encabezó la única lista que se presentó a la elección por la directiva partidaria, “Juntos al Futuro”, conformada por el exministro de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, y la exvicepresidenta del partido, Katherine Araya.

En su primer discurso como presidente del PPD, Soto afirmó que la colectividad debe dejar atrás la “lógica de la sobrevivencia” y abrir una nueva etapa orientada a recuperar influencia dentro del progresismo.

“Tras sortear exitosamente cada uno de los retos que se nos han impuesto como partido, llegó el momento de dejar de conformarnos con la lógica de la sobrevivencia. El PPD merece más. Chile espera más de nosotros, especialmente hoy, cuando la ciudadanía nos ha situado por tercera vez en nuestra historia en el rol de un partido de oposición”, afirmó Soto.

“Esta vez, frente al gobierno del presidente José Antonio Kast, ser oposición también es un mandato democrático que debemos ejercer con responsabilidad. En ningún caso para convertirnos en una oposición odiosa que busque el conflicto por el conflicto. Tampoco degradar la autoridad presidencial como sí ha ocurrido en algunos momentos de nuestra historia reciente”, agregó el nuevo timonel del PPD.

Soto asume presidencia del PPD y llama a articular una oposición amplia frente al gobierno de Kast JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Es así que Soto fue crítico con el Ejecutivo. “Respetar la investidura de nuestras instituciones, jamás puede significar una renuncia a nuestro deber de fiscalizar, de debatir y enfrentar con firmeza democrática a un proyecto político ultraconservador que esconde una batalla cultural e ideológica detrás de una falsa apariencia de republicanismo y respeto por nuestras instituciones”.

El timonel PPD afirmó que la administración de Kast “ha demostrado en reiteradas ocasiones un desprecio por muchos de los logros de la democracia chilena en el último tiempo”.

El diputado llamó a articular una coordinación amplia entre las fuerzas de centroizquierda y destacó las alianzas del PPD con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). “Frente a un gobierno ultraconservador, negarnos a la unidad de la oposición sería ser egoístas con Chile. No podemos ser egoístas con Chile. Tenemos que trabajar por esa coordinación, tenemos que trabajar también por esa unidad” , valoró Soto.

En esa línea, mencionó como prioridades el crecimiento económico, la seguridad pública y la necesidad de volver a representar a sectores que, según dijo, la centroizquierda dejó de interpretar.

Soto es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y cumple su tercer período como parlamentario por la Región de O’Higgins. Hasta el 2019 era militante de la Democracia Cristiana (DC), pero decidió renunciar luego de mantener diferencias ideológicas con la directiva del partido.