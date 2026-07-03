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    Política

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    La decisión se adoptó en el marco de una nueva cita de la instancia, creada para buscar un mayor consenso para el trámite del proyecto de recontrucción.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La tarde de este viernes, se desarrolló la segunda reunión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y un grupo de senadores del oficialismo y la oposición, en el marco de la mesa de negociación destinada a acercar posiciones respecto de la megarreforma.

    La instancia fue instalada el pasado miércoles a instancias de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y a contrapelo del propio Quiroz, quien inicialmente se había opuesto, al preferir una metodología de trabajo a través del intercambio de propuestas por escrito.

    Su objetivo es buscar un mayor consenso para el trámite del proyecto de recontrucción, a días de que venciera el plazo para presentar indicaciones que corrijan los contenidos de la iniciativa.

    Y concluida la cita, la senadora Núñez informó que, precisamente, para poder aterrizar lo discutido en la reunión, se acordó extender el plazo para la presentación de indicaciones, que inicialmente tenían un plazo límite al mediodía del lunes 6 de julio.

    “Para el día 6, pero a las 20 horas, vamos a dejar las indicaciones de Medio Ambiente, dado que esa comisión incluso ya está citada para sesionar el próximo lunes y martes las indicaciones”, sostuvo.

    Agregó que las indicaciones “de Trabajo van a tener el plazo del próximo miércoles 8 a mediodía, dado que esa comisión debería estar sesionando miércoles y jueves y en Hacienda (...) el plazo para las indicaciones podría incluso llegar a ser el próximo viernes (10 de julio), con el ánimo de que Hacienda sesione ya la siguiente semana, me refiero al lunes 13 y martes 14”, sostuvo.

    Senadora Núñez: “Vamos avanzando”

    Respecto del avance de las tratativas, incluyendo las objeciones de la oposición a las exenciones tributarias del megaproyecto, la senadora Núñez se mostró optimista.

    “Me atrevo a decir que aquí vamos avanzando, acercando posiciones para incluso poder trabajar en un protocolo de acuerdo que nos permita ir trabajando en las indicaciones que se van a ir ejecutando y votando en cada una de las comisiones”, indicó la parlamentaria oficialista.

    Agregó que “donde hemos ido acercando posiciones es en el tema tributario”, aunque relevó que en la actual discusión existen temas de principios en los cuales el oficialismo no está dispuesto a ceder.

    “Hay otras cuestiones que no son de principios, donde tenemos que poner toda nuestra energía y nuestra fuerza para que, por ejemplo, a propósito de la eventual disminución del impuesto a la primera categoría, del corporativo, haya una compensación importante que asegure la ejecución y la entrega de derechos sociales”, sostuvo.

    Agregó que en el caso de la excención de las contribuciones, también se trabaja en una compensación “real” a los municipios y que, en el caso del Crédito Tributario al Empleo, que considera un presupuesto de aproximadamente US$ 140 millones, se busca que este “pueda ser disminuido”.

    Sin embargo, declinó entregar detalles respecto de las medidas, al señalar que estas deben primero ser socializadas con los presidentes de partidos y los comités de senadores.

    Más sobre:Megarreformamesa políticaHaciendaJorge QuirozsenadoresPaulina Núñez

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