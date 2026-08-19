Exministro Elizalde cuestiona reforma de seguridad y acusa que es “la primera reforma explícitamente iliberal” del Gobierno de Kast

El exministro Álvaro Elizalde cuestionó la reforma de seguridad impulsada por el gobierno, señalando que es “redundante en algunos aspectos y preocupante en otros”, y sostuvo que se trata de “la primera reforma explícitamente iliberal que plantea el Gobierno del Presidente Kast”.

En conversación con Radio Duna, Elizalde afirmó que parte de las modificaciones propuestas son innecesarias, debido a que materias como el deber de protección del Estado en materia de seguridad pública ya están contempladas en la Constitución.

“Es redundante porque todos los destacados constitucionalistas señalan que el deber de protección del Estado a las personas en el ámbito de la seguridad pública ya está consagrado en la Constitución”, señaló.

Además, agregó que “se señala que esta reforma es necesaria para establecer un régimen especial penitenciario para los condenados de alta peligrosidad que fueron parte del crimen organizado, ese régimen diferenciado ya existe en nuestro país y no ha sido cuestionado desde el punto de vista constitucional”.

Críticas al nuevo estado de excepción

Es así como Elizalde al momento de abordar el nuevo estado de excepción sostuvo que “el Gobierno tiene una evaluación de que producto de que la seguridad es un tema importante para las chilenas y chilenos, finalmente es chipe libre para poder impulsar este tipo de iniciativas. Insisto, porque son efectistas, pero no efectivas”.

“Esto finalmente es una prueba para nuestra democracia”, añadió Elizalde enfatizando que “otras democracias han cedido ante este tipo de iniciativas y las democracias se terminan desmoronando por dentro. ¿Cómo mueren las democracias? Poco a poco, de acuerdo a los cambios institucionales que se toleran, que van más allá de ciertas líneas que establecen límites al ejercicio del poder del Estado y de los gobiernos".

En la misma línea, expresó que “una medida que no tiene justificación, que es extensa, intensa, que se prolonga en el tiempo sin ningún tipo de control, es un espacio fértil para eventuales abusos que terminen destruyendo las bases en las cuales se sienta una democracia”.

“Yo creo que esta es la primera reforma explícitamente iliberal que plantea el gobierno del Presidente Kast a propósito de fenómenos similares que han ocurrido en otras democracias en el mundo cuando la extrema derecha llega al gobierno”, añadió

En la misma línea, Elizalde destacó los proyectos en materia de seguridad impulsados por el Gobierno de Gabriel Boric, señalando que “es un esfuerzo en el cual hay que perseverar. Por eso yo siempre digo: no hay que bajar los brazos, hay que insistir en estas iniciativas. Pero aquí estamos hablando de algo distinto”.

“No va a ser la justicia la que va a interceptar un teléfono, o la fiscalía más bien, con autorización judicial, la que va a interceptar un teléfono para investigar a un criminal. Va a ser el Gobierno el que va a poder escuchar las conversaciones de personas, muchas de las cuales, la mayoría, son ciudadanos honestos que no tienen ningún vínculo con el delito”, enfatizó.