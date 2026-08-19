Carabineros despliega operativo en helicóptero para rescatar a personas aisladas en Ruta 1 de Antofagasta

Ante las lluvias que han generado estragos en la Región de Antofagasta, Carabineros debió ejecutar un operativo de rescate para auxiliar a ocho personas que quedaron aisladas en la Ruta 1, luego de una remoción en masa que afectó la conectividad en el sector.

Considerando las dificultades de acceso terrestre, se dispuso el despliegue de un helicóptero de la Sección Aérea de la Zona de Carabineros Antofagasta.

Una vez ubicadas las personas, se iniciaron las maniobras de extracción aérea, priorizando a tres adultos mayores que fueron trasladados hasta el estadio de Tocopilla para ser desde allí derivados al hospital de la comuna.

Paralelamente, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros Antofagasta y especialistas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) El Loa se dirigieron por vía terrestre hacia el sector, con el objetivo de prestar asistencia a las personas que iban a permanecer aisladas y apoyar el desarrollo del operativo.

Este mediodía, el procedimiento continuaba en desarrollo, por lo que los antecedentes podrían ser actualizados conforme avance el operativo, informaron desde la policía uniformada.