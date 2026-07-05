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    Recibidos como héroes: locura en Cabo Verde por retorno de su selección tras quedar eliminada del Mundial ante Argentina

    El país vivió una verdadera fiesta para recibir al plantel que tuvo una histórica primera participación en una Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Cabo Verde vivió una fiesta para recibir a su selección tras el Mundial.

    Miles de personas en Cabo Verde salieron a la calle para recibir a su selección luego de una histórica participación en el Mundial. El equipo africano se despidió de la Copa del Mundo tras caer ante Argentina en los octavos de final. Los Tiburones Azules tuvieron contra las cuerdas a la Albiceleste liderada por Lionel Messi.

    El conjunto del archipiélago se fue del certamen planetario sin haber perdido en los 90 minutos, pese a haber enfrentado a equipos de la talla de los transandinos, España o Uruguay.

    Su histórica primera participación en el Mundial provocó un multitudinario recibimiento por parte de los hinchas. Miles de aficionados se congregaron en el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela para esperar a un plantel elevado al estatus de héroes. Banderas, camisetas, tambores y cánticos fueron tiñeron el ambiente en Cabo Verde.

    Su llegada también se dio precisamente en el día de la independencia del país: 5 de julio. La nación africana también festejó los 51 años de su emancipación.

    Tras horas de espera, la selección de Cabo Verde aterrizó. Los registros fueron compartidos por las redes sociales de la federación. En el registro se aprecia cómo un operario portuario les hizo reverencias, lo que sería un anticipo de todo lo que vendría.

    Fiesta en Cabo Verde

    El plantel atendió a la prensa para posteriormente iniciar con los festejos. Se tomaron fotos con los empleados de seguridad y personal de trabajo del recinto, y salieron para ver a los fanáticos presentes. Después, la delegación recorrió las principales calles de Cidade da Praia, la capital.

    Lo hicieron a bordo de un bus, donde hubo una caravana para seguir al desfile. Al mismo tiempo, los fanáticos se encontraban rodeando todo el recorrido. Los más celebrados eran el técnico Bubista y Vozinha, la gran figura que dejó Cabo Verde en su paso por el Mundial.

    Según medios locales, el itinerario incluyó homenajes a los héroes de la independencia, una sesión especial en la Asamblea Nacional y un reconocimiento en el Palacio Presidencial, donde la selección recibió el agradecimiento de todo el país.

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