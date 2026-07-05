Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, recalcó que el valor de la bencina debería descender este próximo 9 de junio.

En conversación con Mesa Central de Teletrece, la secretaria de Estado ratificó la noticia que anticipó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a una rebaja en las tarifas del combustible con un ajuste que podría llegar cerca de los $100 pesos por litro.

“Yo creo que hay buenas noticias, si todo sigue como está deberá bajar“, afirmó Rincón. Esta reducción debería verse reflejada en el informe de la Empresa Nacional del Petróleo el próximo miércoles, luego de cumplirse el nuevo período de tres semanas para actualizar los valores.

El alza del precio de los combustibles, anunciada en los inicios del Gobierno de José Antonio Kast, “significó 2.000 millones de dólares aproximadamente de ahorro para el Estado, lo que no es poco”, detalló la ministra. En este sentido, la titular de energía comentó que, de lo contrario, ese monto se habría gastado en subsidiar “ a los que tienen más recursos ”.

“Son los que tienen autos, porque el transporte público en regiones tuvo un apoyo. En el caso de la región Metropolitana el 70% hoy día es energía, electromovilidad, en el país es bajito todavía eso y nos está empujando de este tipo de medidas a caminar a la electromovilidad”, señaló.