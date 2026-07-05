OPEP+ aumenta rendimiento por quinto mes consecutivo: producirá más de 180 mil barriles diarios

La alianza OPEP+ concluyó este domingo elevar la producción petrolera para agosto, lo que implica 188.000 barriles diarios a partir del próximo mes, un alza por quinto mes consecutivo.

Según un comunicado de la según informó en un comunicado la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la decisión de la alianza liderada por Arabia Saudita y Rusia fue adoptada en una videoconferencia entre los ministros de Energía de Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán y los países líderes.

“Los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023″, apuntó el comunicado.

Según han expresado los miembros de la alianza, la decisión de los países tiene el objetivo de volver a un “mercado saludable”, atendiendo a “las bajas reservas de petróleo” existentes en todo el mundo y al hecho de que la demanda de crudo ha aumentado debido al contexto global.

El cierre del estrecho de Ormuz, debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán, implicó que este aumento de producción anunciado por la OPEP+ quede “sobre el papel”, pues el tráfico de petróleo fue cerrado para miembros importantes de la alianza como Arabia Saudita, Kuwait e Irak.

Asimismo, el anuncio se da luego de que los precios del petróleo retomaran su tendencia a la baja ante el aumento de salidas de buques desde el estrecho de Ormuz tras su apertura, lo que alivió parcialmente los temores sobre el abastecimiento global.