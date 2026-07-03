Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

La Superintendencia de Pensiones (SP) presentó el reemplazo del sistema de Multifondos por un sistema de fondos generacionales (FG). La propuesta en consulta deja atrás el actual sistema de cinco fondos, con regímenes de inversión desde más riesgosos hasta menos riesgosos, por otro que se basa en la edad de los cotizantes. Un cambio que se da en el contexto de la implementación de la reforma previsional.

El diseño contempla la creación de 10 FG (cohortes) donde los afiliados más jóvenes son asignados a fondos con mayor exposición al riesgo, mientras que los mayores son asignados a fondos más conservadores.

La Superintendencia de Pensiones basó la propuesta en que, “entre otras cosas, afiliados más jóvenes pueden soportar más riesgo, porque cuentan con más tiempo para recuperarse en caso de sobrevenir una crisis en los mercados financieros”.

“En el caso de las personas cercanas a la edad de retiro, en cambio, la misma crisis puede afectar significativamente sus pensiones. De esta forma, los FG pueden mejorar la asignación de riesgos en el curso del ciclo de vida”, agregó.

Otra de las características es que se “introduce carteras de referencia para cada cohorte, cuyo objetivo es especificar las diferentes clases de activos en forma consistente con la trayectoria de riesgo decreciente y servir de base para la medición del desempeño financiero”.

“Asimismo, simplifica la estructura de límites de inversión y establece medidas de riesgo para cada fondo”, complementó.

Cómo se dividen

Según la propuesta, existirán 10 FG, uno “inicial”, que agrupará en la partida a las personas de hasta 35 años; ocho fondos “intermedios”, para las personas mayores de 35 años, en cohortes de cinco años; y, finalmente, un fondo de “consolidación” para las personas mayores de 75 años.

“El ahorro obligatorio de las personas permanece en el FG asignado según el año de nacimiento, siendo el fondo el que adapta dinámicamente su estrategia de inversión según la etapa del ciclo de vida del afiliado, con el objetivo de maximizar su pensión. En el caso de los ahorros voluntarios, estos se depositarán en el FG que haya seleccionado el afiliado”, agregó.

¿En qué se invierte?

Según explicó la Superintendencia de Pensiones, en la construcción de carteras de referencia, se definen como activos de crecimiento las inversiones en renta variable nacional, renta variable extranjera de mercados desarrollados y emergentes, renta fija de alto rendimiento (high yield), renta fija extranjera de mercados emergentes y activos alternativos.

Por su parte, los activos de protección están compuestos por renta fija de gobierno y corporativa nacional, y renta fija extranjera; todos con alto nivel crediticio.

Ante este contexto, la Superintendencia de Pensiones explicó que “las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberán definir su asignación estratégica en las diferentes clases de activos dentro de los márgenes establecidos por el Régimen de Inversión, a partir de la cual se evaluará mensualmente el desempeño de la administradora para cada FG”.

“Las administradoras podrán recibir compensaciones por desempeño en caso de que la rentabilidad del fondo generacional supere la cartera de referencia y banda de desviación establecida, y deberán retribuir al fondo en caso de que la rentabilidad sea menor al límite inferior de dicha banda”, agregó.

En detalle, la Superintendencia de Pensiones comentó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 21.735, “la retribución adicional o el aporte no podrá exceder el 15% de las comisiones cobradas por todas las AFP, expresadas como porcentaje de los saldos administrados, y medidas con relación al valor del FG respectivo”.

“En conjunto con el proyecto de Régimen de Inversión, forma parte también de la consulta pública la Resolución donde se establecen los índices de mercado específicos asociados a cada una de las clases de activos consideradas en las carteras de referencia”, agregó.

Límites

Respecto de los límites de inversión, la propuesta establece, según la Ley N° 21.735, que los FG deberán ajustarse a los límites máximos que fije el Banco Central, dentro de rangos de 30% a 80% para inversiones en instrumentos estatales, y de entre 50% a 80% para inversiones en el extranjero. Estos límites ya fueron definidos por dicha entidad, ambos en un nivel de 80%.

También recoge lo señalado en el Decreto Ley N° 3.500 en cuanto a disponer límites para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria y definir el concepto de cobertura cambiaria, materias que requieren informe previo favorable del Banco Central.

“La propuesta de la SP simplifica la estructura de límites generales de inversión y establece un límite máximo en activos de crecimiento como principal eje de las trayectorias de inversión de los FG”, destacan.

¿Cuándo comienzan a regir?

La propuesta tiene como fecha máxima para recibir comentarios el próximo 31 de julio.

Mientras que para su publicación, la implementación de los fondos generacionales tiene como fecha máxima el 1 de septiembre de este año, mientras que en abril de 2027 se producirá la transición desde el actual sistema de multifondos a los nuevos FG.

“La propuesta de régimen incorpora disposiciones transitorias a fin de facilitar la migración ordenada del actual esquema de multifondos a FG, estableciendo durante los primeros años de implementación bandas amplias de desviación alrededor de las carteras de referencia, de forma de permitir un ajuste suave de los portafolios”, explicó la Superintendencia de Pensiones (SP).