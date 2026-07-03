Sorpresa en Miami: revisa los golazos con que Cabo Verde le empata a Argentina en el Mundial. Foto: FIFA

Cabo Verde llegó al empate ante Argentina. A los 59 minutos, Deroy Duarte puso la sorpresa en el duelo por el Mundial que se disputa en Miami.

La jugada comenzó por el sector derecho con una habilitación de Steven Moreira para Ryan Mendes. El capitán del conjunto africano avanzó por la banda y envió un pase atrás dentro del área para Duarte.

El volante definió de primera pese al poco ángulo. Su remate pasó por el costado del guardameta Emiliano Martínez antes de ingresar junto al segundo palo, decretando el 1-1. El empate reflejó el dominio del equipo drigido por Bubista en el inicio del complemento, luego de generar las principales ocasiones desde el descanso. En el primer tiempo había abierto la cuenta Lionel Messi.

En el comienzo del alargue, Lisandro Martínez adelantó a la Albiceleste. Cuando parecía que se abría el partido para Argentina, Sidny Lopes Cabral puso el 2-2 en el 103′. La jugada se inició con un pase de Yannick Semedo para Lopes, quien recibió abierto por el sector izquierdo. El lateral encaró a Alexis Mac Allister, lo superó en el uno contra uno y sacó un remate que se clavó en el ángulo, sin opciones Dibu Martínez.

Los cuatro goles que Cabo Verde ha marcado en el Mundial han sido frente a selecciones sudamericanas: dos contra Uruguay y uno ante Argentina.

SORPRESA PARA LA SELECCIÓN: EMPATÓ CABO VERDE



El seleccionado africano toqueteó bien con la pelota y puso el 1-1 para golpear a la Argentina en los 16avos de final. pic.twitter.com/aCYf8v7Yah — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026