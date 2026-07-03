SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sorpresa en Miami: revisa los golazos con que Cabo Verde le empata a Argentina en el Mundial

    El equipo africano iguala el encuentro ante la Albiceleste. Sidny Lopes Cabral marcó uno de los mejores goles del torneo.

     
    Sorpresa en Miami: revisa los golazos con que Cabo Verde le empata a Argentina en el Mundial. Foto: FIFA

    Cabo Verde llegó al empate ante Argentina. A los 59 minutos, Deroy Duarte puso la sorpresa en el duelo por el Mundial que se disputa en Miami.

    La jugada comenzó por el sector derecho con una habilitación de Steven Moreira para Ryan Mendes. El capitán del conjunto africano avanzó por la banda y envió un pase atrás dentro del área para Duarte.

    El volante definió de primera pese al poco ángulo. Su remate pasó por el costado del guardameta Emiliano Martínez antes de ingresar junto al segundo palo, decretando el 1-1. El empate reflejó el dominio del equipo drigido por Bubista en el inicio del complemento, luego de generar las principales ocasiones desde el descanso. En el primer tiempo había abierto la cuenta Lionel Messi.

    En el comienzo del alargue, Lisandro Martínez adelantó a la Albiceleste. Cuando parecía que se abría el partido para Argentina, Sidny Lopes Cabral puso el 2-2 en el 103′. La jugada se inició con un pase de Yannick Semedo para Lopes, quien recibió abierto por el sector izquierdo. El lateral encaró a Alexis Mac Allister, lo superó en el uno contra uno y sacó un remate que se clavó en el ángulo, sin opciones Dibu Martínez.

    Los cuatro goles que Cabo Verde ha marcado en el Mundial han sido frente a selecciones sudamericanas: dos contra Uruguay y uno ante Argentina.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoArgentinaSelección ArgentinaCabo VerdeSelección de Cabo VerdeDeroy Duarte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares

    El 14 de julio iniciará juicio oral contra 21 imputados por ataque incendiario al Molino Grollmus

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Argentina y Cabo Verde disputan el alargue en el Mundial 2026

    En vivo: Argentina y Cabo Verde disputan el alargue en el Mundial 2026

    2.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    3.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    4.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    5.
    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    6.
    La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

    La nueva polémica de Gianni Infantino: los numerosos viajes del presidente de la FIFA y su enorme daño al medio ambiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía
    Chile

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue
    El Deportivo

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    Sorpresa en Miami: revisa los golazos con que Cabo Verde le empata a Argentina en el Mundial

    Andrea Koch se convierte en la nueva capitana del equipo chileno de Billie Jean King Cup

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos
    Cultura y entretención

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones
    Mundo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”