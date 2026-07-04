SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

    El ministro de Seguridad Pública señaló que junto con operativos específicos de delitos violentos “no hay que olvidarse de otro tipo de delitos de incumplimientos legales" y destacó la importancia de su presencia en este tipo controles.

    Por 
    Lya Rosen
    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabeza control migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central. Foto: Ministerio de Seguridad.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la tarde de este viernes un control migratorio realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central, en compañía del delegado presidencial, Germán Codina, y del seremi de Seguridad, Juan Barrientos.

    En la oportunidad, el titular de Seguridad destacó que, junto con operativos específicos de delitos violentos -encerronas, turbazos-, “no hay que olvidarse de otro tipo de delitos de incumplimientos legales, como efectivamente es lo que hace la Policía de Investigaciones constantemente, no solamente en este tipo de operativos, sino que en todos los complejos fronterizos”.

    “Ellos están encargados, efectivamente, de quien entra al país, del Estado migratorio, y también de perseguir a las personas que están de manera irregular en el país, tramitar órdenes de expulsión y, finalmente, en algunos casos, las expulsiones”, detalló.

    Para luego apuntar a que como gobierno “llevamos una cantidad importante de vuelos de expulsión” y volver destacar el papel que la PDI juega en las extradiciones, “como lo vimos ayer en el vuelo que aterrizó hoy día con las personas extraditadas”.

    “Estamos acá apoyando la función de la Policía de Investigaciones, dando la señal de que en todos los ámbitos de cumplimiento legal estamos, como Estado, haciendo un trabajo con buenos indicadores en términos de delito, de percepción y también de temas migratorios”, argumentó Arrau.

    Control migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central. Foto: Ministerio de Seguridad.

    De la misma forma destacó la importancia de su presencia en este tipo de operativos, en especial en lugares como Estación Central donde se producen incivilidades y el comercio ilegal cambia de lugar ante la presencia policial.

    “Es muy importante estar acá cuando nos toca una discusión en el Congreso de una ley, cuando hablamos de ciertos tipos de edificación, del efecto urbano de ciertas políticas públicas sobre la criminalidad o también sobre los riesgos situacionales. Al estar acá a diferentes horas uno aprende muchísimo y le permite proponer mejores políticas públicas, aparte de la labor policial”, señaló al respecto.

    De la misma forma apuntó a que en materia de percepción de inseguridad por parte de los vecinos “queda muchísimo que hacer”. “Esa percepción se construye con las incivilidades, con el no respeto a las normas, con la gente que bebe alcohol o consume droga en la vía pública, con la falta de luminarias, con los sitios de eriazos”, precisó.

    Ante lo que, como él mismo detalló, se realiza un trabajo “interagencial”, donde son fundamentales “los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los gobiernos regionales, las policías y los vecinos, para ir recuperando los espacios”.

    Más sobre:Martín ArrauMinisterio de SeguridadControl migratorioPDIEstación CentralNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El negocio de los vuelos chárter entusiasma a las grandes aerolíneas locales

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    La pugna entre empresas de drones agrícolas que terminó en una querella por estafa en Linares

    Lo más leído

    1.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    2.
    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    3.
    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    Tras copamiento policial: anuncian reincorporación de carabineros e integración de San Bernardo al programa de barrios críticos

    4.
    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

    Alcalde Vodanovic ante fracaso en acuerdo por contribuciones con el gobierno: “Nos fue mal, pero no tan mal”

    5.
    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    6.
    Cuadernos de remoción por licencias entran en tierra derecha y gremio acude a Colombara para defensa de jueces

    Cuadernos de remoción por licencias entran en tierra derecha y gremio acude a Colombara para defensa de jueces

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”
    Chile

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    El negocio de los vuelos chárter entusiasma a las grandes aerolíneas locales
    Negocios

    El negocio de los vuelos chárter entusiasma a las grandes aerolíneas locales

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue
    El Deportivo

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    Sorpresa en Miami: revisa los golazos con que Cabo Verde le empata a Argentina en el Mundial

    Andrea Koch se convierte en la nueva capitana del equipo chileno de Billie Jean King Cup

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos
    Cultura y entretención

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones
    Mundo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”