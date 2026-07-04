Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabeza control migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central. Foto: Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la tarde de este viernes un control migratorio realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central, en compañía del delegado presidencial, Germán Codina, y del seremi de Seguridad, Juan Barrientos.

En la oportunidad, el titular de Seguridad destacó que, junto con operativos específicos de delitos violentos -encerronas, turbazos-, “no hay que olvidarse de otro tipo de delitos de incumplimientos legales, como efectivamente es lo que hace la Policía de Investigaciones constantemente, no solamente en este tipo de operativos, sino que en todos los complejos fronterizos”.

“Ellos están encargados, efectivamente, de quien entra al país, del Estado migratorio, y también de perseguir a las personas que están de manera irregular en el país, tramitar órdenes de expulsión y, finalmente, en algunos casos, las expulsiones”, detalló.

Para luego apuntar a que como gobierno “llevamos una cantidad importante de vuelos de expulsión” y volver destacar el papel que la PDI juega en las extradiciones, “como lo vimos ayer en el vuelo que aterrizó hoy día con las personas extraditadas”.

“Estamos acá apoyando la función de la Policía de Investigaciones, dando la señal de que en todos los ámbitos de cumplimiento legal estamos, como Estado, haciendo un trabajo con buenos indicadores en términos de delito, de percepción y también de temas migratorios” , argumentó Arrau.

Control migratorio de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central. Foto: Ministerio de Seguridad.

De la misma forma destacó la importancia de su presencia en este tipo de operativos, en especial en lugares como Estación Central donde se producen incivilidades y el comercio ilegal cambia de lugar ante la presencia policial.

“Es muy importante estar acá cuando nos toca una discusión en el Congreso de una ley, cuando hablamos de ciertos tipos de edificación, del efecto urbano de ciertas políticas públicas sobre la criminalidad o también sobre los riesgos situacionales. Al estar acá a diferentes horas uno aprende muchísimo y le permite proponer mejores políticas públicas , aparte de la labor policial”, señaló al respecto.

De la misma forma apuntó a que en materia de percepción de inseguridad por parte de los vecinos “queda muchísimo que hacer”. “Esa percepción se construye con las incivilidades, con el no respeto a las normas, con la gente que bebe alcohol o consume droga en la vía pública, con la falta de luminarias, con los sitios de eriazos”, precisó.

Ante lo que, como él mismo detalló, se realiza un trabajo “interagencial”, donde son fundamentales “los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los gobiernos regionales, las policías y los vecinos, para ir recuperando los espacios”.