SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Andrea Koch se convierte en la nueva capitana del equipo chileno de Billie Jean King Cup

    En una de las primeras decisiones del nuevo directorio que preside Milovan Kegevic, la Federación de Tenis se inclinó por la extenista de 41 años. Reemplazará a Paulina Sepúlveda.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Andrea Koch se convirtió en la nueva capitana del equipo chileno de la Billie Jean King Cup. Foto: Archivo.

    A sus 41 años, Andrea Koch asume uno de los desafíos más importantes de su vida vinculada al tenis. La exmedallista panamericana se convirtió este viernes en la nueva capitana del equipo chileno de la Billie Jean King Cup, el equivalente a la Copa Davis masculina.

    La exnúmero 224 del mundo reemplazará a Paulina Sepúlveda, quien estuvo al frente del equipo durante dos años, etapa en la que el conjunto nacional se mantuvo en la Zona Americana I.

    Actualmente el tenis femenino vive una etapa de recambio, Antonia Vergara y Fernanda Labraña son las principales referentes del equipo, mientras que Alexa Guarachi poco a poco está retornando a la actividad después de casi tres años de ausencia, aprovechando el ranking protegido.

    Koch, en tanto, retomó los entrenamientos de tenis hace unos meses tras una incursión en el pádel. La idea de la deportista es regresar al circuito para cerrar su carrera como jugadora activa.

    En su carrera ganó 33 títulos ITF y fue reconocida por la Federación Internacional, hoy World Tennis, por su trayectoria en la Billie Jean King Cup, donde es la jugadora chilena con más victorias individuales y participó en 48 series, lo que la hizo acreedora del Premio Compromiso, del organismo internacional.

    “La verdad que estoy muy emocionada. Representar a Chile fue siempre lo más importante en mi carrera y por lo tanto ser la capitana de la Copa Davis de mujeres era un sueño que quería cumplir alguna vez en mi vida”, señala al ser consultada por El Deportivo.

    En ese sentido, explica que puso solo un requisito antes de asumir. “Armar un proyecto que involucre también a las chicas desde sus inicios. La idea es que desde los 12 años ya tengan en su mente y en sus sueños la Billie Jean King Cup y, por primera vez en la historia, quiero que se entienda que el trabajo tiene que ser anual, no una semana o dos semanas antes”, dice.

    “Fui bastante clara con el presidente: Si la Federación tiene los recursos para realmente armar un equipo y un proyecto serio, asumo la capitanía feliz y dejo el alma por Chile. Y el presidente me dijo que sí, que quiere darle la oportunidad al tenis femenino, tal como se hace con los varones al mando de Nicolás Massú”, detalla.

    Asimismo, valora a sus antecesoras: “Igualmente quiero rescatar el trabajo anterior porque Paulina Sepúlveda y Macarena Miranda vienen levantando con mucha fuerza el tenis femenino y eso hay que reconocerlo con mucha fuerza”.

    Primeras decisiones

    La llegada de Andrea Koch a la capitanía de la escuadra nacional responde a la primera decisión de la nueva administración que preside Milovan Kegevic.

    En ese sentido, todavía está pendiente lo que sucederá con el head coach Guillermo Gómez. Hace unas semanas, el timonel del tenis chileno señalaba que había una conversación pendiente.

    “Yo sé que obviamente Guillermo no estaba conmigo... Como te digo, soy bastante frontal y domino algunas situaciones, pero sé que hay que conversar y que va a llegar el minuto en que me siente con Guillermo y vamos a planificar. Cualquier resolución siempre va a ir de la mano del directorio de la federación y del consejo de presidentes”, expresó en declaraciones a este medio.

    El arribo de Kegevic a la Fetech no ha estado exenta de polémicas, pues cuatro directores de la nueva mesa renunciaron a su cargo antes de asumir, lo dio pie a una serie de impugnaciones, algunas de ellas fuera de plazo. No obstante, el dirigente viñamarino asumió la semana pasada.

    Más sobre:TenisBillie Jean King CupAndrea KochMilovan KegevicFetechAntonia VergaraAlexa GuarachiFernanda Labraña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El negocio de los vuelos chárter entusiasma a las grandes aerolíneas locales

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    Lo más leído

    1.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    2.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    3.
    En vivo: Argentina y Cabo Verde disputan el alargue en el Mundial 2026

    En vivo: Argentina y Cabo Verde disputan el alargue en el Mundial 2026

    4.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    5.
    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    6.
    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    ExDT de la UC arremete contra el plantel de Uruguay tras revelación de Marcelo Bielsa: “Es una falta de respeto al país”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”
    Chile

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Megarreforma: amplían plazo para indicaciones tras acuerdo de mesa de negociación

    El negocio de los vuelos chárter entusiasma a las grandes aerolíneas locales
    Negocios

    El negocio de los vuelos chárter entusiasma a las grandes aerolíneas locales

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue
    El Deportivo

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    Sorpresa en Miami: revisa los golazos con que Cabo Verde le empata a Argentina en el Mundial

    Andrea Koch se convierte en la nueva capitana del equipo chileno de Billie Jean King Cup

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos
    Cultura y entretención

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional

    Congreso, los recuerdos de Quilpué y un guiño a The Beatles en su nuevo disco en vivo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones
    Mundo

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    Polonia pide a Europa “trato especial” para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”