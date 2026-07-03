Andrea Koch se convierte en la nueva capitana del equipo chileno de Billie Jean King Cup

A sus 41 años, Andrea Koch asume uno de los desafíos más importantes de su vida vinculada al tenis. La exmedallista panamericana se convirtió este viernes en la nueva capitana del equipo chileno de la Billie Jean King Cup, el equivalente a la Copa Davis masculina.

La exnúmero 224 del mundo reemplazará a Paulina Sepúlveda, quien estuvo al frente del equipo durante dos años, etapa en la que el conjunto nacional se mantuvo en la Zona Americana I.

Actualmente el tenis femenino vive una etapa de recambio, Antonia Vergara y Fernanda Labraña son las principales referentes del equipo, mientras que Alexa Guarachi poco a poco está retornando a la actividad después de casi tres años de ausencia, aprovechando el ranking protegido.

Koch, en tanto, retomó los entrenamientos de tenis hace unos meses tras una incursión en el pádel. La idea de la deportista es regresar al circuito para cerrar su carrera como jugadora activa.

En su carrera ganó 33 títulos ITF y fue reconocida por la Federación Internacional, hoy World Tennis, por su trayectoria en la Billie Jean King Cup, donde es la jugadora chilena con más victorias individuales y participó en 48 series, lo que la hizo acreedora del Premio Compromiso, del organismo internacional.

“La verdad que estoy muy emocionada. Representar a Chile fue siempre lo más importante en mi carrera y por lo tanto ser la capitana de la Copa Davis de mujeres era un sueño que quería cumplir alguna vez en mi vida”, señala al ser consultada por El Deportivo.

En ese sentido, explica que puso solo un requisito antes de asumir. “Armar un proyecto que involucre también a las chicas desde sus inicios. La idea es que desde los 12 años ya tengan en su mente y en sus sueños la Billie Jean King Cup y, por primera vez en la historia, quiero que se entienda que el trabajo tiene que ser anual, no una semana o dos semanas antes”, dice.

“Fui bastante clara con el presidente: Si la Federación tiene los recursos para realmente armar un equipo y un proyecto serio, asumo la capitanía feliz y dejo el alma por Chile. Y el presidente me dijo que sí, que quiere darle la oportunidad al tenis femenino, tal como se hace con los varones al mando de Nicolás Massú”, detalla.

Asimismo, valora a sus antecesoras: “Igualmente quiero rescatar el trabajo anterior porque Paulina Sepúlveda y Macarena Miranda vienen levantando con mucha fuerza el tenis femenino y eso hay que reconocerlo con mucha fuerza”.

Primeras decisiones

La llegada de Andrea Koch a la capitanía de la escuadra nacional responde a la primera decisión de la nueva administración que preside Milovan Kegevic.

En ese sentido, todavía está pendiente lo que sucederá con el head coach Guillermo Gómez. Hace unas semanas, el timonel del tenis chileno señalaba que había una conversación pendiente.

“Yo sé que obviamente Guillermo no estaba conmigo... Como te digo, soy bastante frontal y domino algunas situaciones, pero sé que hay que conversar y que va a llegar el minuto en que me siente con Guillermo y vamos a planificar. Cualquier resolución siempre va a ir de la mano del directorio de la federación y del consejo de presidentes”, expresó en declaraciones a este medio.

El arribo de Kegevic a la Fetech no ha estado exenta de polémicas, pues cuatro directores de la nueva mesa renunciaron a su cargo antes de asumir, lo dio pie a una serie de impugnaciones, algunas de ellas fuera de plazo. No obstante, el dirigente viñamarino asumió la semana pasada.