Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

Después de que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, dijera que se estaba buscando una forma para que los conciertos de BTS se realizarán en el Estadio Nacional, la ministra de Deportes, Natalia Duco, reafirmó este viernes que el Coliseo Central del recinto no estaba autorizado e insistió que era responsabilidad de la productora haber publicitado el recinto, pero entregó alternativas para que los shows se puedan concretar.

“El uso del coliseo central del Estado Nacional no fue autorizado, porque el informe de mitigación presentado por la productora DG Medios no cumplió con los estándares técnicos exigidos para proteger la cancha y la infraestructura del principal recinto deportivo del país”, comenzó explicando la secretaria de Estado

Para luego detallar que la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar los shows de la banda símbolo del K-Pop no fue “apresurada ni arbitraria” y que hubo “un proceso de evaluación que ha durado más de 10 meses. Desde septiembre del año 2025, cuando la productora solicitó el recinto por primera vez”.

De la misma forma apuntó a tres razones para rechazar la realización de los conciertos en el Estadio Nacional: su escenario de 360 grados con un peso cercano a las 600 toneladas, que la recuperación de la cancha no está suficientemente garantizada y que el riesgo de daño compromete el funcionamiento del recinto durante los meses siguientes.

“El informe presentado no entregó garantías suficientes para resguardar el calendario deportivo y cultural que viene después de esa fecha. Quiero además aclarar un punto muy importante: Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió”, volvió a argumentar.

Momento en que nuevamente responsabilizó a DG Medios: “No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del coliseo central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso . Los requisitos del Estado Nacional no son nuevos ni improvisados”.

Sin embargo, considerando a las fanáticas que ya adquirieron las entradas, señaló que el compromiso es que los conciertos puedan realizarse, pero respetando las normas que protegen el Estadio Nacional.

Para ello ofreció dos nuevas soluciones: “Primero, que la productora incorpore una estructura tipo mecano que distribuya las cargas y proteja la cancha”.

“Segundo, si la productora no toma la primera solución y tomando la experiencia que ha ocurrido en otros países con este concierto, el Gobierno está disponible para ayudar a facilitar otros recintos aptos para realizar el concierto como son la explanada del Parque Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, cuyas fechas ya tenemos previamente reservadas si la productora nos dice que sí”, afirmó.

Para terminar recordando que los derechos de quienes compraron las entradas están plenamente protegidos. “Ante cualquier incumplimiento, cambio de condiciones o falta de información por parte de la productora pueden acudir al Sernac para ejercer sus derechos como consumidores”, finalizó.