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    Annie Walker: el perfil y la carrera de la nueva líder de Walmart en Chile

    La ejecutiva estadounidense tomará en las próximas semanas el mando de la mayor cadena supermercadista del país, con el objetivo de administrar un plan de inversiones por US$ 1.700 millones para el mercado local y que considera una fuerte expansión en el comercio digital. La ingeniera experta en cadenas de suministro y fanática del running, asumirá el control de una operación que abarca más de 400 tiendas y una planilla que supera los 41 mil trabajadores.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega

    “En el retail, el análisis de datos lo es todo. Las habilidades técnicas junto con el análisis de datos son una combinación mágica. Muchos de nuestros líderes de alto nivel en Walmart tienen formación tecnológica”, revelaba Annie Walker durante un foro organizado por el Institute for Leadership and Social Impact de Georgia Tech, en 2021. Cinco años después, la ingeniera industrial experta en cadenas de suministro llega a Chile convertida en la nueva CEO de Walmart en el país, con la misión -entre otras- de expandir el comercio digital, dentro de un ambicioso plan de inversiones por US$ 1.700 millones que la multinacional tiene a nivel local, para sus formatos de supermercado Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista.

    Walker asumirá el control de una operación que abarca más de 400 tiendas y una planilla que supera los 41 mil trabajadores.

    En esa misma intervención académica en la universidad de la que se graduó en 2002, la ejecutiva contó que desde su rol como presidenta del Consejo de Mujeres de la multinacional había creado un método para alinear la cultura interna. En ese entonces ya llevaba 19 años en Walmart y participaba además en las áreas de diversidad y género del imperio comercial de la familia Walton.

    “El liderazgo exige distintas competencias. Un líder orientado a los resultados y un líder enfocado en las personas son perfiles distintos. A medida que lideras equipos más amplios, ¿eres un líder de personas, donde la gente se siente segura de compartir sus historias? En mi propio equipo, he desafiado a mi gente a ver diferentes películas que se enfocan en diferentes comunidades y luego traer resúmenes. De repente, tienes a personas hablando de formas distintas y eso, construye la confianza”, relató la ejecutiva, quien reemplazará al ingeniero comercial chileno Cristián Barrientos, hoy a cargo de la presidencia y dirección ejecutiva de Walmart México y Centroamérica.

    Walmart anunció el 12 de junio pasado la llegada de Walker a través de un comunicado en el que ella misma calificó su nombramiento como “una oportunidad enorme para seguir desarrollando una propuesta omnicanal que combine lo mejor de nuestras tiendas con un e-commerce en plena expansión”.

    Georgia Tech

    Acorde a los registros de Georgia Tech, Annie Walker mantiene una estrecha relación con su alma mater, considerada una de las entidades punteras en logística y cadenas de suministro de Estados Unidos, de donde han salido ingenieros como el mismo Mike Duke, ex CEO de Walmart entre 2009 y 2014.

    “Annie aporta una profunda experiencia operacional, una destacada trayectoria conduciendo equipos en entornos de alta complejidad, y un gran conocimiento en el desarrollo del e-commerce y la integración de canales digitales con la operación de tiendas” sostuvo Kyle Kinnard, actual vicepresidente ejecutivo de Walmart International, en el anuncio público de la llegada de Walker a Chile. El ejecutivo añadió que el país es un mercado estratégico para Walmart International, con potencial de expansión. “Nuestro plan de inversión refleja la confianza que tenemos en el país y en la oportunidad que tenemos por delante”, agregó.

    Entre 2020 y 2025, Annie Walker formó parte del Georgia Tech Advisory Board (GTAB) y también fue parte del directorio del Scott Family Amazeum, un museo interactivo infantil de Bentonville, Arkansas, enfocado en experiencias en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Su principal benefactor es Lee Scott (ex CEO de Walmart) y su esposa Linda Scott.

    Running y dos hijos

    Cuando Walker egresó del Georgia Tech en 2002, la revolución del e-commerce estaba recién comenzando. Varios de sus compañeros hicieron carrera en Amazon, que entonces irrumpía con su modelo que desafiaba al comercio convencional. Ella se fue a Walmart, donde partió en el área de reposición de inventarios, optimizando los espacios físicos de las tiendas.

    En los 24 años que lleva en la firma ha ocupado diversos cargos comerciales y dirigido equipos en las categorías de alimentos, consumo masivo, mercaderías generales y vestuario. Conoce proveedores en todo el globo y vivió la transición del formato tradicional de las grandes salas comerciales, donde antes se jugaban todas las ventas, a la omnicanalidad de los retailers modernos.

    Walker reside en Bentonville, Arkansas, donde están las oficinas centrales del gigante del comercio que vendió US$ 680.985 millones a nivel global en 2025. En esa ciudad vive también toda la plana mayor de la firma, así como proveedores de todo el planeta. La ejecutiva estadounidense está casada con Jacob Walker y tiene dos hijos: Ethan y Ellen. Practica running, algo que entre sus cercanos ha definido como clave para su salud mental y física.

    El último paso de su trayectoria antes de desembarcar en Chile fue la Vicepresidencia Senior de Operaciones de la Unidad Este de Walmart en Estados Unidos, un territorio de alta densidad, complejidad logística y competencia contra otros gigantes como Target, Amazon y Costco. Desde ese cargo comandó una red superior a los 800 supermercados (el doble de los que tendrá a su mando en Chile) y estaba ejecutando un presupuesto de infraestructura por US$ 422 millones. Cuando se anunció su partida a Santiago, acababa de inaugurar la remodelación de tiendas en los estados de Nueva York y Connecticut.

    “A mi familia de la Unidad de Negocio del Este y a todos con quienes he trabajado a lo largo de los años: gracias. Me han demostrado cada día que nuestra mayor fortaleza es nuestra gente, y siempre lo llevaré conmigo”, puso Annie Walker en su cuenta de Linkedin cuando se anunció su nombramiento. Allí contó que había conocido el país. “¡Nos vemos, Chile!”, remató. Ha recibido más de 300 comentarios.

    “Durante el último año, nuestra Unidad de Negocios Este ha tenido el privilegio de beneficiarse del liderazgo de Annie (...) Ella demostró consistentemente que cuando construyes confianza, inviertes en las personas, fortaleces la cultura y lideras con valores, le siguen resultados sólidos”, escribió Matt Milbrodt, director de personas de la Unidad Este en Walmart.

    “Annie aporta una pasión por nuestros asociados y su desarrollo, y una profunda experiencia de liderazgo en comercialización, cadena de suministro y operaciones”, puso Kieran Shanahan, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Walmart U.S.

    En mayo, Walker estuvo en Chile. Vino junto al CEO de Walmart International, Chris Nicholas, y recorrió varias tiendas, compartió con trabajadores y se reunió con los ejecutivos. Esas fueron las primeras gestiones en el país, antes de asumir como la nueva Lider.

    Más sobre:NegociosAnnie WalkerWallmartLT Domingo

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