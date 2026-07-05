A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo Universidad de Chile se mide con Santiago Wanderers en el marco de la Copa Chile, en un duelo válido para la Fecha 5.

Los Azules van por los puntos necesarios para mantenerse en lo alto del Grupo D de la competencia, tras su derrota ante Unión La Calera.

Cuándo juega Wanderers vs. U de Chile

El partido de Santiago Wanderers contra la Universidad de Chile es este domingo 5 de julio a las 12:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Wanderers vs. U de Chile

El partido de Santiago Wanderers contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.