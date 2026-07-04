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    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    El aviso se extiende desde la tarde de este 4 de julio hasta la madrugada del 5 del mismo mes para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones Tendencias / La Tercera

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso sobre probables tormentas eléctricas para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins, asociadas con chubascos aislados.

    Con la condición sinóptica de baja segregada, el organismo de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile situó este aviso desde la tarde de este 4 de julio hasta la madrugada del domingo 5 del mismo mes.

    Para este sábado, la DMC pronostica 13°C para la ciudad de Valparaíso, 12°C para Santiago Centro y 11° para Rancagua. En el caso del domingo, la mínima esperada para esos sectores es de 7°C, 2°C y 0°C, respectivamente.

    Recomendaciones de Senapred

    Previo a la llegada de una tormenta eléctrica, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomiendan asegurar en el exterior de la vivienda todos los elementos que podrían volar con una ráfaga de viento.

    Asimismo, sugieren retirar árboles muertos que puedan caer y desenchufar los aparatos electrónicos del hogar, ya que “no basta con tenerlos apagados".

    Durante el transcurso de la tormenta, el servicio aconseja permanecer al interior de un inmueble, evitando el uso de teléfonos celulares. También recomiendan cerrar cortinas y persianas para evitar daños ante potenciales rupturas de vidrios.

    “Si las tormentas eléctricas son frecuentes en donde vives, evalúa la instalación de pararrayos (no de fabricación casera)”, indican.

    En el caso de estar al aire libre durante una tormenta eléctrica, Senapred aconseja buscar refugio en alguna edificación sólida y nunca refugiarse bajo algún árbol, poste o antena. Además, advierten que no se deben utilizar objetos metálicos ni acercarse a maquinaria, cercas de metal, alambrados, mástiles y líneas eléctricas o de telefonía.

    "Si te encuentras en campo abierto o en un cerro, busca una quebrada sin un curso de agua, agáchate para no ser lo más alto del lugar, quedando lo más cerca posible del suelo. Si estás en un vehículo, permanece en él con el motor apagado y con las ventanas cerradas", añaden.

    De la misma forma, recalcan que durante una tormenta eléctrica no se deben realizar deportes náuticos, ingresar a áreas mojadas ni realizar actividades y faenas marítimas.

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

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