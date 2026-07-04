Paraguay busca la épica ante Francia: quién juega este sábado en octavos de final y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
Comienzan los octavos de final del Mundial. Paraguay de Gustavo Alfaro enfrenta a Francia. Más temprano, Canadá y Marruecos abren la ronda.
De cara al duelo ante la Albirroja, el técnico galo Didider Deschamps anticipó un compromiso reñido. “Es un equipo sólido. Tendremos que jugar a un gran nivel. Es un rival que tiene calidad y talento. Tiene ese ADN sudamericano que los hace tenaces. No están en los octavos de final por casualidad”, dijo.
Marruecos vs. Canadá - 13 horas
El primer encuentro de los octavos de final se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.
Paraguay vs. Francia - 17 horas
El encuentro se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramiunt+. Se juega en Philadelphia Stadium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.