Paraguay busca la épica ante Francia: quién juega este sábado en octavos de final y quiénes transmiten los partidos del Mundial. Foto: Xinhua.

Comienzan los octavos de final del Mundial. Paraguay de Gustavo Alfaro enfrenta a Francia. Más temprano, Canadá y Marruecos abren la ronda.

De cara al duelo ante la Albirroja, el técnico galo Didider Deschamps anticipó un compromiso reñido. “Es un equipo sólido. Tendremos que jugar a un gran nivel. Es un rival que tiene calidad y talento. Tiene ese ADN sudamericano que los hace tenaces. No están en los octavos de final por casualidad”, dijo.

Marruecos vs. Canadá - 13 horas

El primer encuentro de los octavos de final se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.

Paraguay vs. Francia - 17 horas

El encuentro se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramiunt+. Se juega en Philadelphia Stadium.