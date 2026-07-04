El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que su agrupación acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031.

Sánchez aseguró que presentó una medida cautelar ante el organismo internacional por presuntas irregularidades durante la segunda vuelta presidencial de 2026, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara el triunfo de la candidata de Fuerza Popular.

“Que no se ponga nervioso el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos saben muy bien que, en el marco de la legalidad, cuando una organización o un ciudadano se siente afectado en sus derechos políticos, nos asiste el derecho a acudir a la CIDH”, declaró el excandidato.

El ex abanderado también condicionó un eventual diálogo con Fujimori a la revisión del material electoral. “Ya estamos dispuestos al diálogo, y en ese contexto, para cero controversias, transparentemos las cédulas, las actas”, sostuvo.

JNE rechazó apelación de Juntos por el Perú

La acción ante la CIDH se produce después de que el JNE declarara infundado el recurso de apelación presentado por Juntos por el Perú contra el acta de proclamación de los resultados del voto de peruanos en el extranjero.

El recurso buscaba la nulidad de la votación realizada en oficinas consulares fuera del país. La agrupación planteó cuestionamientos al procedimiento electoral, a los lineamientos de la ONPE y al traslado físico de actas.

Roberto Sánchez recurre a la CIDH tras proclamación de Keiko Fujimori en Perú. Imagen referencial.

Sin embargo, durante la ceremonia de proclamación, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que el Pleno del organismo electoral rechazó la apelación presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores. Según detalló, el tribunal emitió la Resolución N° 1621-2026-JNE, que declaró infundado el recurso y confirmó el contenido del acta descentralizada de proclamación de resultados.

El organismo electoral sostuvo que las actas de proclamación solo pueden ser apeladas por inconsistencias numéricas y que, tras una revisión de oficio, no se detectaron diferencias de ese tipo.

Sánchez cuestiona legitimidad del futuro gobierno

Desde Juliaca, en la región de Puno, Sánchez también cuestionó la proclamación de Fujimori y acusó que aún existían plazos pendientes para revisar la apelación. “El reglamento dice que son tres días de apelación, y ese tercero se cumple hoy a las 5 de la tarde. Sin embargo, ni el propio Jurado Electoral Especial respeta su reglamento”, señaló.

A juicio del excandidato, no correspondía proclamar a Fujimori mientras existieran recursos pendientes. “¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver, una apelación que ha sido concedida? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley”, sostuvo.

Roberto Sánchez recurre a la CIDH tras proclamación de Keiko Fujimori en Perú. Imagen referencial.

Sánchez afirmó además que el futuro gobierno de Fujimori “nace ilegítimo” y que, según su visión, no cuenta con respaldo del territorio nacional.

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos.