Comienzan funerales públicos de Alí Jameneí en Irán: se extenderán cinco días.

Los funerales públicos por el asesinado líder supremo iraní, Alí Jameneí, comenzaron este sábado en Teherán, donde miles de personas ya comenzaron a despedir al dirigente fallecido hace más de cuatro meses por Estados Unidos e Israel.

Portando banderas de Irán y retratos de Jameneí, cientos de personas llegaron a primeras horas de la mañana a la mezquita de Mosala, ubicada en la capital de Irán, para despedir al líder de la República Islámica por 37 años.

Jamenei fue asesinado junto a su familia el pasado 28 de febrero, el primer día de la guerra, a raíz de una ofensiva ejecutada por Israel y Estados Unidos contra su residencia en Teherán.

El ataúd del exlíder supremo, junto con sus cuatro familiares fallecidos durante la ofensiva, es decir, su hija, su nieta, su yerno y su nuera, presidía la ceremonia desde lo alto del escenario.

Entre las banderas y retratos de Jameneí, hay lágrimas y golpes en el pecho de miles que piden venganza por su muerte. Incluso, se ha alzado una bandera roja con la frase en inglés “Kill Trump” o “Matar a Trump”, a quien responsabilizan del asesinato del exlíder.

Las autoridades iraníes esperan que unos 20 millones de personas participen en las ceremonias de despedida del exlíder supremo, que continuarán hasta las 20:00 hora local del domingo.

El lunes, el cortejo fúnebre recorrerá la capital iraní. En tanto, el martes sus restos se trasladarán a la ciudad santa de Qom y el miércoles continuará en Irak.

Jameneí será enterrado el jueves 9 de julio en el mausoleo del Imán Reza , ubicado en su ciudad natal al norte de Irán.

Altos cargos iraníes y extranjeros participaron en una ceremonia en homenaje a Jameneí en vísperas de sus funerales, tales como los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia; además de representantes de Rusia, China, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar, Omán, Arabia Saudí, Nicaragua y Cuba, entre otros.