Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

Las autoridades de Reino Unido y Francia anunciaron este viernes que Omán aceptó trabajar con ambos países para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, según una declaración conjunta firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

De acuerdo con el comunicado, difundido por el Ejecutivo británico, el sultanato de Omán colaborará con Londres y París para asegurar la navegación en las aguas territoriales bajo su soberanía.

El mismo documento recoge asimismo la disposición de Reino Unido y Francia para impulsar una misión internacional destinada a respaldar la seguridad del tránsito marítimo en el paso del golfo Pérsico .

Ambos gobiernos coincidieron en señalar al estrecho como un punto estratégico para la economía global, por lo que garantizar un paso seguro para embarcaciones de cualquier tipo representa un asunto de interés internacional.

Durante este viernes, Macron además afirmó en una publicación en redes sociales que Francia desplegó dos buques cazaminas, dos fragatas y un avión de patrulla marítima en la región, mientras que el portaaviones Charles de Gaulle regresará al puerto francés de Toulon, tras lo que calificó de intercambios constructivos con el sultán omaní, Haitham bin Tariq.

La France a déployé au Moyen-Orient des moyens de déminage, avec notamment deux chasseurs de mines. Accompagnés de deux frégates et d’un avion de patrouille maritime, ces moyens sont prêts à contribuer, avec nos partenaires, à la pleine reprise de la navigation et à garantir la… pic.twitter.com/4RyZCwx3h6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2026

Previamente, las autoridades iraníes anunciaron la puesta en marcha de un nuevo marco jurídico para regular la navegación en esa zona. Un proceso que, según indicaron, se desarrollaría en coordinación con Omán, otro de los Estados ribereños.

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que, aunque durante años el estrecho permaneció abierto al tránsito internacional, la situación cambió tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, por lo que, a su juicio, el escenario en Ormuz no volverá a ser el mismo.

Teherán también había adelantado su intención de aplicar tarifas por los servicios vinculados a la seguridad del tránsito marítimo. No obstante, tras la aprobación del memorando con Washington el pasado 18 de junio, se comprometió a no cobrar peajes a los buques que atraviesen el estrecho durante un periodo de 60 días.