SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

    El sultanato omaní colaborará con Londres y París para asegurar la navegación en las aguas territoriales bajo su soberanía, mientras ambos gobiernos buscan impulsar una misión internacional destinada a respaldar la seguridad del tránsito marítimo en el estratégico paso del golfo Pérsico.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Las autoridades de Reino Unido y Francia anunciaron este viernes que Omán aceptó trabajar con ambos países para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, según una declaración conjunta firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

    De acuerdo con el comunicado, difundido por el Ejecutivo británico, el sultanato de Omán colaborará con Londres y París para asegurar la navegación en las aguas territoriales bajo su soberanía.

    El mismo documento recoge asimismo la disposición de Reino Unido y Francia para impulsar una misión internacional destinada a respaldar la seguridad del tránsito marítimo en el paso del golfo Pérsico.

    Ambos gobiernos coincidieron en señalar al estrecho como un punto estratégico para la economía global, por lo que garantizar un paso seguro para embarcaciones de cualquier tipo representa un asunto de interés internacional.

    Durante este viernes, Macron además afirmó en una publicación en redes sociales que Francia desplegó dos buques cazaminas, dos fragatas y un avión de patrulla marítima en la región, mientras que el portaaviones Charles de Gaulle regresará al puerto francés de Toulon, tras lo que calificó de intercambios constructivos con el sultán omaní, Haitham bin Tariq.

    Previamente, las autoridades iraníes anunciaron la puesta en marcha de un nuevo marco jurídico para regular la navegación en esa zona. Un proceso que, según indicaron, se desarrollaría en coordinación con Omán, otro de los Estados ribereños.

    Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que, aunque durante años el estrecho permaneció abierto al tránsito internacional, la situación cambió tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, por lo que, a su juicio, el escenario en Ormuz no volverá a ser el mismo.

    Teherán también había adelantado su intención de aplicar tarifas por los servicios vinculados a la seguridad del tránsito marítimo. No obstante, tras la aprobación del memorando con Washington el pasado 18 de junio, se comprometió a no cobrar peajes a los buques que atraviesen el estrecho durante un periodo de 60 días.

    Más sobre:Reino UnidoFranciaOmánEstrecho de OrmuzISeguridadIránMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia

    Un supertifón amenaza islas de EE.UU. en el Pacífico

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

    Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

    Lo más leído

    1.
    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    2.
    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    3.
    Un supertifón amenaza islas de EE.UU. en el Pacífico

    Un supertifón amenaza islas de EE.UU. en el Pacífico

    4.
    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    5.
    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    6.
    Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia

    Mueren cinco personas en un ataque de Ucrania contra un mercado en una localidad ocupada en Zaporiyia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo
    Chile

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

    Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Jhon Arias, héroe del triunfo de Colombia, apunta alto en el Mundial: ”Tenemos condiciones para llegar al último día"
    El Deportivo

    Jhon Arias, héroe del triunfo de Colombia, apunta alto en el Mundial: ”Tenemos condiciones para llegar al último día"

    Definidos los cruces: revisa el calendario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

    Colombia se permite soñar: es el último clasificado a octavos de final del Mundial 2026

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely
    Cultura y entretención

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia
    Mundo

    Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia

    Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

    Un supertifón amenaza islas de EE.UU. en el Pacífico

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”