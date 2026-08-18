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    “Es preocupante”: expresidenta del TC Marisol Peña cuestiona duración del estado de excepción propuesto por Kast

    Reforma constitucional en seguridad ingresada el lunes por el Ejecutivo al Congreso, contempla que esta nueva herramienta pueda extenderse hasta 240 días sin la aprobación del Congreso.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Marisol Peña, ex ministra del Tribunal Constitucional de Chile FOTO PABLO VÁSQUEZ R Pablo Vásquez r

    Diversas reacciones ha generado en el mundo político y civil el contenido de la reforma constitucional en seguridad ingresada la tarde del lunes por José Antonio Kast al Congreso, especialmente en lo referido al nuevo estado de excepción que busca el Ejecutivo y que, según el texto, contempla una duración de hasta 240 días.

    En este marco, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña, expresidenta del TC calificó como “preocupante” la extensión propuesta por el gobierno. En concreto, la herramienta tiene una duración de 120 días, prorrogables por la misma cantidad de tiempo. Solo para nuevas extensiones, a contar de los 240 días, se necesitaría contar con el acuerdo del Congreso.

    “Es preocupante. Hay que que decirlo de esa manera. Es preocupante porque el punto clave aquí es que durante un estado de excepción se restringen o se suspenden derechos constitucionales”, sostuvo Peña en declaraciones a CNN Chile.

    Así, relevó que “no es el ideal dentro de un estado de derecho, que los derechos estén arrinconados, aunque sea que se trate de enfrentar una situación tan delicada como las que aquí se están planteando”.

    Y en este marco, la expresidenta del TC relevó que el debate legislativo al respecto debería tender hacia un “perfeccionamiento” de la norma.

    Cabe recordar que con anterioridad esta jornada, el ministro de Defensa, Fernando Barros, había señalado que la norma ingresada por el Ejecutivo es una propuesta abierta y que podrá ser revisada durante la tramitación, ya que “las leyes se aprueban por el Congreso”.

    “Si a alguien le parece mucho plazo, bueno, se discutirán modificaciones, pero lo importante es que esto sea operativo, que sea ágil y que no estemos cada 30 días de nuevo en el requerimiento de un trámite administrativo”, planteó, haciendo alusión a la renovación del estado constitucional de excepción que se mantiene desde 2022 en la Macrozona Sur.

    Más sobre:Estado de excepciónreforma de seguridadMarisol Peñaseguridad

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