Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia

El presidente Donald Trump durante su discurso en el Monte Rushmore por los 250 años de la Independencia de EE.UU. Captura de pantalla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó su discurso con motivo del 250 aniversario de la independencia de su país para subrayar la potencia económica y militar de Estados Unidos, afirmando que la nación atraviesa, según su diagnóstico, un momento de máxima expansión y prestigio internacional.

Durante su alocución en el Monte Rushmore, el mandatario además aseguró que en el plano económico EE.UU. está liderando un ciclo de crecimiento sin precedentes recientes, destacando la llegada masiva de inversión extranjera.

“Construimos la economía más grande y dinámica. Y, por cierto, nuestro país está mejor que nunca” , señaló antes de añadir que “19,2 billones de dólares están llegando a Estados Unidos procedentes de todo el mundo”, una cifra que vinculó a un auge industrial en marcha.

De la misma forma, el magnate neoyorquino sostuvo que su política arancelaria y su resultado electoral favorecieron la industrialización del país, con nuevas infraestructuras productivas.

“Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos ahora mismo, y se están construyendo a un ritmo que nunca antes habíamos visto”, señaló, argumentando que el ritmo de expansión supera cualquier registro anterior.

Watch President Donald J. Trump's Full Speech on American Exceptionalism at Mount Rushmore on the eve of America's 250th: pic.twitter.com/vDmDFHQ3nj — The White House (@WhiteHouse) July 4, 2026

En el ámbito de la seguridad y la defensa, Trump reivindicó la hegemonía militar estadounidense y su papel histórico en los grandes conflictos del siglo XX. “Creamos el Ejército más fuerte y poderoso”, apuntó, al tiempo que aseguró que el país ha sido decisivo en la configuración del orden internacional contemporáneo.

El inquilino de la Casa Blanca ofreció asimismo mensajes de firmeza en política exterior, afirmando que los adversarios de EE.UU. han sido debilitados o contenidos, todo ello en un discurso en el que combinó referencias históricas con afirmaciones de liderazgo global.

En ese contexto, aseveró que distintos naciones “están desesperadas por llegar a un acuerdo”, subrayando la posición dominante de Washington en las negociaciones internacionales.

El jefe de Estado norteamericano enmarcó dichas declaraciones en una narrativa histórica de 250 años de influencia estadounidense, señalando que el país sigue siendo referente mundial en progreso y valores.

“Durante 250 años, el mundo entero ha mirado a nuestro país y se ha inspirado” , sentenció, no sin antes criticar la situación previa a su mandato, asegurando que el país había atravesado una etapa de debilitamiento internacional.

Sin embargo, sostuvo que la percepción global cambió radicalmente: “Ahora solo hay respeto. Y quiero decirles que lo mejor está por venir”, concluyó.