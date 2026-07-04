PDI detiene a mujer por homicidio de adulta encontrada con herida cortopunzante en San Antonio

Detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la PDI detuvieron a una mujer por su presunta participación como autora material del homicidio de una adulta, cuyo cuerpo fue encontrado durante esta jornada en la vía pública de la comuna.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la unidad especializada concurrió hasta el sector de La Campiña, en la localidad de Llolleo, para realizar diligencias por el crimen.

Según informó el comisario jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, Pablo Alegría Guerrero, la víctima fue encontrada en un sitio eriazo con lesiones visibles.

“Al reconocimiento externo policial realizado por los detectives, se logró establecer que la víctima presentaba una lesión corto penetrante en la zona torácica, lesión que le provocó la muerte”, detalló.

A partir del hallazgo, los detectives desarrollaron diligencias destinadas a reunir medios de prueba, establecer la dinámica de los hechos y determinar la responsabilidad de él o los involucrados.

Detención de una imputada

Durante la tarde, el trabajo investigativo permitió reunir antecedentes que condujeron hasta el paradero de una mujer mayor de edad y sin antecedentes policiales.

El comisario Mauricio Poblete Zúñiga, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, informó que las diligencias permitieron concretar su detención durante la noche.

“Se pudieron obtener los medios probatorios que permitieron dar con el paradero de una imputada mayor de edad, sin antecedentes policiales, logrando su detención en horas de la noche por su responsabilidad como autora material del hecho investigado”, señaló.

La detenida será puesta a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectiva audiencia de control de detención.

La investigación continúa a cargo del Ministerio Público y la Brigada de Homicidios de San Antonio, con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del crimen.