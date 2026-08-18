“Tenemos votos transversales”: Congreso vive jornada clave para el futuro de las carreras de galgos

Este 18 de agosto es un día decisivo para los galgos: la Cámara de Diputados votará dos proyectos de ley que podrían marcar un antes y un después para su protección: los parlamentarios deben decidir si regulan las carreras de esta raza o, derechamente, las prohíben.

Para nadie es un secreto que hay cientos de galgos que son utilizados para carreras y, para eso, sometidos a prácticas que deterioran su salud y bienestar. Incluso, entrenamientos que atentan contra su vida.

Esta no es la primera vez que el Poder Legislativo busca poner fin a esta práctica. En 2024, la Cámara de Diputados rechazó, por 58 votos a favor, 68 en contra y 13 abstenciones, un proyecto que proponía prohibirla. Esa iniciativa buscaba modificar la Ley 20.380, sobre Protección de Animales.

Esta vez, el proyecto añade el artículo 11 bis a la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y propone prohibir “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional”.

El diputado independiente Sebastián Videla y quien promueve el proyecto que busca terminar con estas carreras, afirma que el escenario es favorable tras haber hablado con varios de sus pares para alcanzar los votos necesarios.

“ Tenemos votos transversales . Hay, obviamente, de la oposición, pero también hay votos de algunos diputados de Renovación Nacional, incluso algunos republicanos. Eso me pone muy contento, de que los diputados, más allá de las presiones que pueda hacer su sector, entienden que el electorado, su gente y, obviamente, las personas, quieren que avancemos en un país que sea empático con los animales”, afirma el parlamentario.

En ese contexto, agrega que el “llamado es que los diputados cumplan su palabra y entiendan que tenemos que avanzar en un país que respeta a los animales y que, como ha dicho el Colegio Médico Veterinario, las carreras de galgos se generan al maltrato animal . Pero, en el momento, el conteo de votos es favorable y espero hacer historia”.

De hecho, hay varios parlamentarios del oficialismo que votarán a favor de prohibir las carreras de galgos, pese que su sector apuesta por regularlas.

Una de ellas es la diputada de Renovación Nacional, Claudia Mora, quien explica a La Tercera que “las carreras de galgos son una práctica que ha demostrado generar situaciones de maltrato y sufrimiento animal, por lo que creemos que Chile debe avanzar hacia su prohibición. Además, existe una fiscalización insuficiente y poco control efectivo por parte de las federaciones que ni siquiera están reconocidas formalmente, lo que dificulta garantizar condiciones adecuadas para el bienestar de los animales. Se trata de hacernos cargo de una realidad concreta de maltrato que he constatado y ante la cual no puedo sino prohibir.”

Su correligionario, Andrés Celis, comparte la misma postura: “No podemos responder a esta realidad con una ley tibia que termine dándole apariencia de legalidad a una actividad que debemos erradicar. Aquí hay seres vivos que sufren para que otros se entretengan y lucren con ellos, y eso no puede seguir siendo tolerado. Regular las carreras de galgos no termina con el problema, simplemente le permite sobrevivir bajo nuevas reglas. Si realmente queremos acabar con el maltrato y con todo el negocio que se alimenta de él, la respuesta tiene que ser una sola: prohibirlas definitivamente”.

El diputado también advierte que el problema trasciende el maltrato animal y alcanza el ámbito del orden público, debido a las apuestas clandestinas, la evasión, el movimiento de dinero sin control y las redes de cría que operarían al margen de la fiscalización. En ese sentido, cuestiona que la regulación pueda terminar manteniendo vigente este negocio.

En paralelo, los parlamentarios deberán analizar una segunda alternativa que plantea mantener las carreras, pero bajo una normativa que establezca obligaciones y límites para quienes las desarrollen.

Esta iniciativa permitiría establecer controles veterinarios, condiciones para las pistas, medidas de seguridad y restricciones a prácticas que puedan provocar daño o lesiones.