Nacional

“Un triunfo para los galgos”: proyecto que busca prohibir las carreras de perros avanza en su tramitación y pasa a Sala

El proyecto también obliga al dueño o tenedor del perro rescatado a pagar la atención del animal y su rehabilitación.

Daniela Silva 
Daniela Silva

Por 6 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto que modifica la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, para prohibir y sancionar toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional.

Para la discusión de la propuesta, que se encuentra en su primer trámite constitucional- la comisión recibió a Luis Martínez, representante de la Fundación Galgos Chile, dirigente que expuso respecto de la situación actual del país, en comparación con otras naciones que ya abandonaron esta práctica.

Tras esto, los integrantes de la comisión votaron el contenido de la iniciativa, que en su idea principal prohíbe y sanciona las carreras de perros, ya que contraviene el espíritu de la ley sobre tenencia responsable al ser considerado una forma de explotación de animales de compañía.

El avance de este proyecto a Sala fue celebrado por el diputado Félix González (PEV), integrante de la comisión, expresando que este es un triunfo para los galgos, ya que ”que son los principales víctimas de este tipo de prácticas". Asimismo, la diputada Marisela Santibáñez (Indep) hizo también un llamado a las organizaciones para que difudan el proyecto.

“Hay que hacer fuerza ahora, porque una vez que pase a la Sala necesitamos todos los votos, necesitamos mayoría, y por eso hay que presionar a través de las redes sociales, escribirle a los diputados y diputadas para que voten a favor y podamos prohibir las carreras de perros”, afirmó.

Carrera de galgos. JUAN CARLOS RECABAL D.

Cárcel para quienes organizan las carreras de perros y el pago del costo de rehabilitación del animal

En la discusión, la comisión aprobó incluir una indicación de la diputada Yovana Ahumada, que establece la responsabilidad pecuniaria -la obligación de pagar un monto de dinero- por parte del dueño o tenedor del perro rescatado. Con esto, la idea es que se haga cargo de los gastos en que se incurra en la atención del animal y su rehabilitación.

De esta forma, quienes organicen y participen en las carreras de perros serán sancionados con las penas de presidio menor en su grado medio (541 a 3 años y 1 día). Adicionalmente, con una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.

Y a ello, se suma el pago de los gastos en que incurra la institución asignada para el cuidado, atención y saneamiento del animal.

Quienes promuevan las carreras, faciliten o las difundan por cualquier medio se les aplicará una multa de 5 a 20 UTM. Las personas condenadas en virtud de lo anterior, no podrán solicitar la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena.

