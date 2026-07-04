Capturan a un sujeto en Concepción tras homicidio con un arma de fuego

Por un homicidio con arma de fuego ocurrido en la comuna de Concepción, un sujeto fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

Esta aprehensión se enmarca en la presunta responsabilidad del imputado, chileno y de 18 años, en el fallecimiento de otro connacional mayor de edad dentro de un inmueble en la Avenida 21 de mayo. Los hechos se habrían desarrollado durante la madrugada del pasado viernes 3 de julio al rededor de las 01:40 horas, cuando el presunto autor del delito y la víctima se encontraban compartiendo en un domicilio.

De acuerdo con la PDI, ambos se habrían enfrascado en una discusión que derivó en un forcejeo, luego de que este último extrajera un revolver desde sus pertenencias . Mientras el imputado intentaba quitarle el arma se produjo un disparo que finalmente impactó a la víctima y le generó lesiones que ocasionaron su muerte en el lugar.

La evidencia que vinculó al presunto agresor con los hechos fue establecida mediante una investigación desarrollada por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, más el equipo de Fuerza de Tarea de Homicidios contra el Crimen Organizado (Fthcoc).

La PDI aún se mantiene realizando diligencias investigativas, según explicó el comisario Fabricio Zúñiga, de la BH de Concepción. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción por instrucción del Ministerio Público, para su respectivo control de detención y formalización.