El recambio generacional y el nuevo giro delictual de Temucuicui que alerta a las autoridades

Hubo dos hechos que despertaron la atención de quienes investigan delitos en la Región de La Araucanía, específicamente en el hermético sector de Temucuicui.

Era 2023 cuando un dispositivo de salud llegó a prestar atención ante el llamado de comuneros en lo que suponían visitas rutinarias. Pero la asistencia terminó de la peor forma. Un grupo de jóvenes comuneros asaltó a los funcionarios quitándoles sus pertenencias, en lo que fue, dicen quienes conocieron del hecho, un episodio inédito. Y no quedó ahí.

En 2025, ante otro llamado, la historia se repitió con el mismo asalto y la misma banda. “ Eso antes no pasaba ”, comentan fuentes de la zona, quienes afirman que si bien es un perímetro conflictivo, sus habitantes manejaban ciertos códigos de lealtad.

Se trata de una nueva camada de jóvenes delincuentes que está impulsando un cambio cultural al interior de esta zona ubicada en la comuna de Ercilla. La reivindicación territorial y la defensa de los símbolos mapuches, dicen quienes siguen de cerca lo que ahí ocurre, han ido quedando de lado para dar espacio a nuevas modas delictuales.

Los asaltos al personal de salud, dicen las mismas fuentes, generó malestar entre los comuneros mapuches más antiguos, porque terminaba afectando a los más viejos de la comunidad. Pero esta nueva generación no atendió los reclamos.

Se trata de un inédito cambio cultural que han detectado los investigadores de esa zona. “Hay una camada nueva de habitantes de la comunidad, son jóvenes que tienen entre 18 y 22 años, y están contaminados con la narcocultura y los cantantes urbanos. Perdieron su identidad cultural, y la delincuencia que están ejerciendo es prácticamente la misma que en Santiago”, dice una fuente que está al tanto de la zona.

Esto ha generado diferencias al interior de la comunidad, comentan quienes conocen de este cambio cultural. De hecho, estos jóvenes ya no acatan las órdenes de las autoridades mapuches, los lonkos, como lo hacían sus ancestros.

Son jóvenes que no trabajan ni estudian y que están dedicando su vida a delitos como la venta de marihuana, portonazos y encerronas en las zonas urbanas de comunas como Victoria, Ercilla y Collipulli. Siempre con armas y grabándose con celulares para compartirlos entre ellos.

Se visten con ropa ancha, gorros, joyas y se graban manejando autos caros robados a la usanza de las jóvenes bandas de delincuentes que operan en la Región Metropolitana. Como si siguieran una suerte de manual, en esas andanzas también participan sus jóvenes parejas, quienes colaboran en el ocultamiento de los delitos.

Si bien el 12 de octubre de 2025 hubo un intento de quema de un camión que habría sido realizado por esta misma banda, este no se concretó. Lo que sí hicieron fue incendiar un auto robado. Pero según los investigadores no fue un hecho que representara una reivindicación con fines políticos, como solía ser en el pasado.

El quiebre al interior de la comunidad ha quedado reflejado en que, por ejemplo, cuando ha habido detenciones y audiencias de formalización, ya no aparecen acompañantes mapuches en tribunales exigiendo su liberación.

La nueva camada está operando por su cuenta. “Los adultos ya no tienen control”, dicen las mismas fuentes, quienes comentan que ni el werkén Jorge Huenchullan -detenido en mayo- podía ejercer autoridad en esta nueva generación. “No hay nada de su pertenencia cultural en su actuar”, afirman.

Una zona compleja

Son aproximadamente siete kilómetros de camino de tierra los que separan a Temucuicui de la Ruta 5 Sur. Justamente eso hace que su ingreso no sea fácil, debido a que el camino es malo para el paso de los vehículos y termina por alertar cualquier operativo sorpresa de las policías .

Al interior de lugar, protegido por la Ley Indígena, hay seis lof que agrupan a distintas familias. Es en uno de esos lof donde vive Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca.

Esas dificultades de ingreso han sido las que han dado al lugar una fama de infranqueable. El hecho más grave se produjo el 7 de enero de 2021, cuando el detective Luis Alberto Morales Balcázar murió baleado en un masivo operativo de la PDI.

No solo los policías han sido víctimas de ataques. El 15 de marzo de 2022, un grupo de desconocidos atacó con disparos la comitiva de la exministra de Interior Izkia Siches.

Desde el Ejecutivo destacan que hoy la situación está más controlada y que se han realizado operativos, lo que antes no ocurría. En lo que va del año se han producido tres operativos, dos por investigaciones relacionadas a robos de vehículos y atentados incendiarios, y uno por la detención de Huenchullan.

Sin embargo, quienes participan de estos procedimientos dicen que los operativos de mayo fueron programados en agosto de 2025 y, hasta ahora, son cifras similares a las ocurridas en 2023 y 2024 . La diferencia no responde a un cambio de mano en el Ejecutivo, afirman. Solo en 2025 se efectuó uno producto de que no había diligencias pendientes.

Pero desde el Ejecutivo defienden que hoy está más tranquilo por la nueva gestión. “Como gobierno hemos destacado y felicitado al Ministerio Público junto a las policías por los distintos procedimientos que han desarrollado y que han tenido resultados exitosos”, dice el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic.

El prefecto inspector Juan Carlos Bustos, jefe nacional de Inteligencia Policial de la PDI, reconoce que Temucuicui constituye una zona de “alto riesgo en cuanto a procedimientos policiales de entrada y registro, debido a la gran resistencia observada en procedimientos anteriores”. Esto, dice, “por la utilización de armas de grueso calibre” que allí se produce.

Pese a todo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirma que no hay lugar en el país donde las autoridades no puedan ingresar: “Las investigaciones en Temucuicui se han mantenido activas y los procedimientos realizados durante el último tiempo demuestran que no existen territorios donde la ley deje de aplicarse”.

Por último, Garrido subraya que “es importante distinguir a quienes participan en actividades criminales de la gran mayoría de los habitantes del sector, que no tienen relación con esos delitos”.