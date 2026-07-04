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    Gobierno concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela: 35 mil vacunas y 13 toneladas de carga

    La operación permitirá trasladar vacunas, medicamentos, alimentos, kits de ayuda y concretar el retorno de los 45 rescatistas de Bomberos de Chile

    Por 
    Javiera Ortiz
    Gobierno concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela: 35 mil vacunas y 13 toneladas de carga

    La Subsecretaría del Interior y el Ministerio de Salud (Minsal) encabezaron el pasado viernes el envío del tercer vuelo de ayuda humanitaria a Venezuela para apoyar a los afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

    La operación permitirá trasladar 35 mil vacunas, medicamentos, alimentos, kits de ayuda y concretar el retorno de los 45 rescatistas de Bomberos de Chile que permanecieron diez días apoyando las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

    La aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) transportará una nueva carga de 35 mil vacunas, medicamentos, alimentos, kits de ayuda destinadas a las zonas afectadas, además se concretará el regreso al país de rescatistas USAR de Bomberos de Chile que estuvieron desplegados por diez días en Venezuela.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que con este tercer vuelo “Chile reafirma su compromiso con la solidaridad internacional y con una respuesta rápida, coordinada y eficaz frente a las emergencias”.

    “Hemos movilizado las capacidades del Estado junto a Bomberos, la Fuerza Aérea, Senapred, organismos internacionales y el sector privado para ir en ayuda del pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en los últimos años”, agregó Pavéz.

    Gobierno concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela: 35 mil vacunas y 13 toneladas de carga

    Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, apuntó el vuelo responde a las solicitudes del gobierno venezolano en cuanto a insumos médicos. “El requerimiento fue el envío de vacunas contra el sarampión, debido al brote comunitario que enfrentan, y de vacunas contra la difteria y el tétanos”, enfatizó.

    Entre la ayuda enviada destacan 35 mil dosis de vacunas del Minsal, de las cuales 30 mil corresponden a vacunas contra el tétanos y 5 mil contra sarampión, rubéola y parotiditis (SPR), las que serán entregadas a la Organización Panamericana de la Salud para su distribución bajo los protocolos internacionales correspondientes.

    Pavez destacó, además, el eventual retorno de los 45 rescatistas USAR en el vuelo, quienes durante diez días desarrollaron labores de búsqueda de personas, rescate urbano, coordinación internacional y apoyo técnico especializado en La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

    Asimismo, la autoridad destacó la coordinación público-privada del Minsal, del Senapred y también del Ministerio de Desarrollo Social, quienes enviaron un total de 13 toneladas de carga.

    La Sociedad Nacional de Empresas Farmacéuticas se sumó al apoyo mediante la donación de medicamentos e insumos médicos, además de kits de ayuda humanitaria aportados por Walmart Chile para las familias damnificadas.

    Senapred, en tanto, envió 500 kits de higiene para hombres, mujeres y niños, junto con 288 cajas de alimentos familiares con capacidad para abastecer a cuatro personas durante cuatro días.

    Gobierno concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela: 35 mil vacunas y 13 toneladas de carga

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