Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

Un accidente de tránsito entre un bus interurbano y un vehículo dejó cuatro fallecidos y múltiples heridos el pasado viernes en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señaló que el accidente ocurrió alrededor de las 19:15 horas, a la altura del kilómetro 129 de la Ruta 23-CH, en el sector del Salar de Atacama de aquella comuna.

El accidente fue un fuerte impacto frontal entre un vehículo mayor, identificado como un autobús interurbano, y un automóvil de menor tamaño, donde iban las cuatro personas que perdieron la vida.

En tanto, los primeros reportes de Senapred informaron inicialmente cuatro personas lesionadas con heridas de distinta gravedad entre los ocupantes del autobús interurbano.

Tras el accidente, personal de Carabineros de Chile acudió al lugar para resguardar la zona, coordinar los primeros auxilios y labores de rescate en conjunto con el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y ambulancias de la empresa Nueva Andina (SQM).

Las ambulancias de la empresa trasladaron a la totalidad de 35 pasajeros hasta la ACHS en Minera nova andina de SQM debido a las condiciones climáticas, donde fueron atendidos los cuatro heridos.

En tanto, por instrucción de la Fiscalía Local, se dispuso la concurrencia de personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, con el objetivo de realizar las diligencias investigativas y el procedimiento médico-legal correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Este equipo técnico, junto con el Servicio Médico Legal, quedó a cargo de las pericias científicas.

Debido a las complejas condiciones climáticas en la zona cordillerana al momento del siniestro, los equipos médicos decidieron evacuar preventivamente a todos los pasajeros del autobús.