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    Prisión preventiva a banda criminal por robo a viviendas del sector oriente de Santiago: engañaban a asesoras del hogar

    Los sujetos se hacían pasar por un familiar y convencían a la trabajadora de reunir especies de valor, como joyas o dinero en efectivo, para evitar supuestos embargos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Prisión preventiva a banda criminal por robo a viviendas del sector oriente de Santiago: engañaban a asesoras del hogar

    La Fiscalía de Las Condes formalizó a tres integrantes de una banda dedicada a cometer robos en lugar habitado y estafas mediante una modalidad de engaño dirigida a asesoras del hogar. Tras la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados.

    De acuerdo con los antecedentes de la investigación entregados por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante 2023 y 2024 en las comunas de Lo Barnechea y Vitacura. En un comienzo, las denuncias fueron tratadas como casos aislados, pero posteriormente la Fiscalía logró establecer un patrón común entre las víctimas, los domicilios y modus operandi.

    Según explicó la Fiscal Carmen Gloria Guevara, los sujetos manejaban información detallada sobre las familias afectadas. El engaño comenzaba con un llamado al teléfono fijo del domicilio, donde los imputados solicitaban el número celular de la asesora del hogar para continuar la comunicación por WhatsApp.

    El sujeto se hacía pasar por un familiar y convencía a la trabajadora de reunir especies de valor, como joyas o dinero en efectivo, para evitar supuestos embargos. En algunos casos, según detalló Guevara, los objetos eran retirados desde el exterior del domicilio, lo que constituyó el delito de estafa.

    En otros, los imputados ingresaban a la vivienda para sustraer las especies, lo que calificó como robo en lugar habitado.

    El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), Adrián Lincopan, detalló que las detenciones fueron concretadas por la unidad policial principalmente en las comunas de Peñalolén y Renca.

    Asimismo, Licopan precisó que la investigación apunta a una estructura piramidal, cuyo presunto líder se encuentra recluido en la Cárcel de Valparaíso, desde donde habría coordinado los contactos con las asesoras del hogar.

    Según la Fiscalía, este cuarto involucrado ya cumple condenas y se solicitó una nueva audiencia de formalización solo para él.

    En total, la Fiscalía mantiene nueve hechos bajo investigación, de los cuales ocho fueron incluidos en la formalización.

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