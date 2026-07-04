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    Municipalidad de Santiago supera los 330 retiros de autos abandonados en la comuna

    137 autos fueron removidos por grúas municipales y 201 han sido desplazados por sus propietarios.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Municipalidad de Santiago supera los 330 retiros de autos abandonados en la comuna

    La Municipalidad de Santiago avanzó con la remoción de automóviles abandonados en la comuna, sumando nueve vehículos tras un operativo en dos sectores.

    Al rededor de las 09.30 horas del pasado viernes 3 de julio inició el último procedimiento, que se realizó en los barrios San Vicente y San Eugenio. Contempló calles como Puerto de Vera, Maquinista Escobar, Adriana Ugarte, Francisco Pizarro, San Vicente y Longaví.

    Sergio Bravo, coordinador de Emergencia de la comuna, explicó que “el barrio San Eugenio es netamente vecinal, vive mucha gente de la tercera edad y son ocupados sus espacios por gente que deja abandonados los vehículos o mal estacionados”.

    Municipalidad de Santiago supera los 330 retiros de autos abandonados en la comuna

    Nueve automóviles fueron retirados durante la jornada. Siete de ellos fueron desplazados con grúas municipales y los otros dos fueron sacados directamente por sus propietarios tras el trabajo de fiscalización. Uno de ellos fue un bus Mercedes-Benz de grandes dimensiones, que estaba ubicado en la calle Longaví.

    Los equipos municipales desplegaron una intervención educativa con sus responsables, quienes lo movieron y consiguieron evitar su traslado al aparcadero municipal.

    Con este último operativo, ya van 338 vehículos abandonados que han sido extraídos de las calles de Santiago durante este 2026. 137 de ellos fueron trasladados por grúas municipales y 201 fueron removidos de la vía pública por sus propietarios luego de ser notificados.

    Municipalidad de Santiago supera los 330 retiros de autos abandonados en la comuna

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