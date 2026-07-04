El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049

Es conocida en el sector minero por operar con baja ley de mineral. Hace un poco más de una década, el 2014, Sierra Gorda SCM inició sus operaciones en el norte de Chile. Desde entonces, la producción de cobre de la minera de capitales polacos y australianos -el grupo KGHM (55%) y South32 (45%)- ha venido en aumento, pasando de 14 mil toneladas en su año inaugural, a 165 mil toneladas en 2025.

Esta semana la compañía anunció un proyecto que les permitirá llegar a una producción de cobre en torno a 195 mil toneladas, cuya inversión alcanza los US$ 725 millones. Con esos recursos construirán una cuarta línea de molienda que incrementará en 25% la capacidad de procesamiento que tienen de mineral, a 60 millones de toneladas por año.

En conversación con Pulso, el CEO de Sierra Gorda, Marcelo Bustos, dice estar muy satisfecho con el trabajo que están realizando y el anuncio que dieron a conocer. “Esto se enmarca en una estrategia de largo plazo, y que se está haciendo realidad por el sólido desempeño que viene demostrando Sierra Gorda desde hace años, en varias dimensiones. Esto viene a concretar un hito en una estrategia de largo plazo. Desde el inicio, la compañía se conceptualizó con esta perspectiva de expansión, que ahora se está materializando”, afirma.

Sierra Gorda.

Hasta el jefe de la misión diplomática de Polonia en Chile, Michał Świetlik, valoró la iniciativa. “Expresamos nuestro reconocimiento a Chile por ofrecer un entorno propicio para la inversión y el desarrollo de proyectos de clase mundial. Confiamos en que esta nueva inversión permitirá seguir profundizando los vínculos entre nuestros países y abrirá nuevas oportunidades para la presencia de más empresas polacas en Chile”, manifestó.

La ampliación de la planta, que no necesita de nuevos permisos ambientales, terminará a fines de 2029 y alcanzará su capacidad total en 2030. Se espera que la inversión reduzca en 10% los costos operativos unitarios promedio de la operación. “Es una muy buena noticia porque son US$ 725 millones listos para ejecutarse”, enfatiza Bustos.

Sobre el inicio de la construcción del proyecto, el ejecutivo sostiene que van “a empezar el contrato con la empresa de ingeniería, a movilizar a las personas que van a estar a cargo de la construcción e iniciar todo el proceso. Pero ya le dimos el vamos”.

La producción más alta de la mina fue en 2021, cuando se llegó a 198 mil toneladas, nivel productivo similar a lo que proyectan alcanzar ahora de forma sostenida con la inversión anunciada.

Consultado sobre si se podrían superar las 200 mil toneladas de cobre con la nueva iniciativa, Bustos explica que, “en promedio, estamos como cobre pagable en 195 mil toneladas. Obviamente, hay variaciones, pero esperamos sostener el promedio de producción de cobre. En la vida de un yacimiento la ley no es constante, hay años que tienen más ley y otros que tienen menos ley”.

Exploración para más vida útil

La inversión anunciada no es la única que tiene en mente la minera. El ejecutivo revela que están trabajando, en total, en cuatro proyectos para los próximos años, que apuntan como objetivo final a extender la vida útil del yacimiento por otras dos décadas, hasta 2049. Tres de estas iniciativas, donde se incluye la de esta semana, están aprobadas por la compañía, mientras una cuarta aguarda visto bueno.

Así, Bustos adelanta que en el tercer trimestre ingresarán un proyecto de exploración minera al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por US$ 100 millones. Mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) la compañía estudiará la geología noreste del rajo desde donde extraen mineral. Lo llaman Catabela Noreste.

“Es importante generar nuevos recursos. Para ello, esperamos presentar un DIA por US$ 100 millones, y con eso ver a Sierra Gorda más allá del 2048. El proyecto busca habilitar 180 plataformas de 1.500 metros para desarrollar nuevos recursos mineros. Pensamos ingresarlo este año, de manera de iniciar las exploraciones el próximo”, detalla.

CEO de Sierra Gorda, Marcelo Bustos.

Los resultados de esta exploración darán curso al siguiente proyecto de Sierra Gorda. Este ingresará al SEIA entre 2027 y 2028 como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Su monto de inversión no ha sido definido aún por la compañía, ya que recién tras la exploración que ejecutarán tendrán la información suficiente para determinar el presupuesto.

“Nuestro permiso, que llega al 2035, lo queremos extender hasta el 2048 y más allá. Los negocios mineros son de largo plazo y trascienden en el tiempo. Uno mira al país a lo largo de los años y pensamos que Chile tiene muy buenas condiciones para invertir”, señala el CEO de Sierra Gorda, añadiendo que con estos proyectos se le da “sustentabilidad a un activo de baja ley en el tiempo, lo que representa la minería del futuro”.

Otra iniciativa que la empresa está planificando se encuentra pendiente de aprobación, pero sumaría a la inversión futura US$ 100 millones más. Bustos indica “que se trata de una optimización en espesamiento. Tiene que ver con espesamiento y depósito de relave”.

Complementa que “esta es una historia dentro de una estrategia que involucra ampliar la capacidad, mejorar nuestro desempeño en espesamiento, extender la vida útil, explorar y darle sustentabilidad a lo largo del tiempo”.

Si se suman todas las inversiones que planifica la compañía, el monto asciende a US$ 925 millones, sin contar la iniciativa que aún no tiene presupuesto definido.

Alianzas

En la Exponor del mes pasado, una feria minera de corte mundial que se realiza en la Región de Antofagasta, Sierra Gorda suscribió un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Spence, una mina de la gigante BHP. Bustos recuerda este hito al ser consultado por la posibilidad de aliarse con alguna otra faena minera, destacando que están trabajando con compañías del distrito para temas medioambientales.

“Recientemente, en Exponor, anunciamos un acuerdo de entendimiento con Spence que busca explorar sinergias comerciales e infraestructura, dada la cercanía que tenemos. Estamos trabajando, somos vecinos y pensamos que tenemos oportunidades de colaboración no solamente en los temas comerciales y de infraestructura, sino que también en temas medioambientales. Estamos trabajando en los dos ámbitos con mineras del distrito”, concluye el CEO.