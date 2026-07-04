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    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    En su nuevo disco, Confessions II, la Reina del Pop recupera la alianza con Stuart Price y el pulso electrónico que definió una de las cumbres de su carrera. La biógrafa Lucy O'Brien explica a Culto las razones detrás de un álbum que combina nostalgia, reflexión y pista de baile.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    En un mundo jalonado por guerras, conflictos regionales y crisis de toda índole, Madonna propone subir los decibeles y volcarse a la pista de baile. Una idea que no es nueva para ella. Ya la probó en el 2005, cuando lanzó Confessions on a Dancefloor. Para entonces venía del conceptual American Life (2003) y quería un respiro. “Estaba enojada. Tenía mucho que desahogar -dijo entonces durante una entrevista con MTV-. Hice muchas declaraciones políticas. Pero ahora, siento que solo quiero divertirme; quiero bailar; quiero sentirme eufórica”.

    Hoy, a sus 67 años, Madonna quiere bailar nuevamente. Ese es el eje que cruza Confessions 2, un álbum concebido como una secuela de aquel trabajo de principios del siglo, en un contexto igual de revuelto que el del original. Además, supone la vuelta de la Reina del Pop a los lanzamientos discográficos desde Madame X (2019).

    La diva anunció el álbum en abril pasado, en su estilo, con una seguidilla de hitos. En el mismo mes apareció como invitada estelar de Sabrina Carpenter en el segundo fin de semana del festival Coachella, donde interpretó Vogue, Like a Prayer y Bring your Love, un dueto junto a la mujer de Espresso. Tras esta actuación sorpresa, lanzó I Feel So Free, el vibrante primer adelanto de Confessions II, dominado por los beats y la voz de la artista difuminada en efecto y no demasiado presente en la mezcla. Poco después, durante el Festival de Tribeca en junio pasado, lanzó Confessions II – The Film, una película, construida en torno a las primeras seis canciones del disco y con participación de estrellas como Benedict Cumberbatch, Kate Moss, entre otros.

    De alguna forma, este disco es un guiño al gusto de la artista por la electrónica y la música de clubes. Para eso convocó a Stuart Price como productor musical, la misma labor que realizó en el álbum de 2005. La artista mostró parte del reencuentro en diciembre de 2024 con una publicación en Instagram, pero en realidad, la historia tiene otros recovecos.

    La periodista y escritora británica, Lucy O’Brien, ha centrado su trabajo en la situación de las mujeres en la industria musical. Es autora de la biografía Madonna: Like an Icon, por ello, una voz autorizada para comprender las decisiones de la Reina del Pop. Según su apreciación, hay una serie de factores que pesaron a la hora de tomar la decisión de publicar una secuela de Confessions on a Dancefloor.

    “La parte bailable de su gira Celebration 2023/4 tuvo una energía dinámica y un sonido fantástico -dice a Culto-. Como director musical, Stuart Price fue el artífice de ello, así que no sorprende que quisiera volver a colaborar con él para su próximo álbum. Tienen una gran compenetración y un proceso creativo muy fluido. Me sorprende que haya titulado el álbum Confessions II; ¿no sería mejor explorar nuevos caminos? Pero supongo que quiere consolidar esa conexión con Confessions 1, ya que fue un álbum de gran éxito para ella”.

    Madonna

    O’Brien no se equivoca. Confessions on a Dancefoor marcó un período de éxito comercial y de crítica, al lograr el número 1 en la lista Billboard 200. El álbum original incluía al sencillo Hung Up, que llegó al top 10 de la lista Billboard Hot 100 y en otros 41 país. Este contenía un sampler de Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), el clásico de ABBA de 1979, que resultó todo un acierto, pues es sabido que los suecos no son dados a permitir el uso de los derechos de sus obras. Como sea, marcó una era que probablemente busca replicar en esa segunda parte.

    Tal como en el disco original, el álbum Confessions II se trabajó en una mezcla sin interrupciones y con inclusión a ciertos clásicos del house y el acid house. Pero en las letras presenta algunas reflexiones en que mira su presente y las pérdidas del pasado. En I Feel so Free, que describió para Interview Magazine como un “pequeño momento de confesión”, aborda lo difícil que le resulta confiar en la gente. En tanto, Fragile surgió tras una dura conversación telefónica con su hermano, Christopher Ciccone, fallecido en 2024 poco antes que su madrastra, Joan, con quien tuvo una relación muy difícil. Y acaso como un guiño del destino, incluye The Test, la primera canción coescrita junto a su hija, Lourdes León. “Ella me propuso escribir una canción juntas para sanar nuestra relación”, explicó a Interview Magazine.

    Un eje que de alguna forma cruza este regreso. “Madonna invita a la introspección -apunta Lucy O’Brien-. De joven, nunca reflexionaba; siempre seguía adelante con esa inquietud constante por reinventarse. Ahora, a los 67 años, siento que psicológicamente está lista para bajar el ritmo y saborear los recuerdos. También está lista para reflexionar profundamente sobre los temas centrales de su obra. Por ejemplo, tiene una comprensión casi espiritual y trascendente de la pista de baile y de cómo esta crea comunidad, algo que se percibe claramente en temas como I Feel so Free y Danceteria”.

    Madonna

    Y a tono con los tiempos, hay algunos invitados; la mentada Sabrina Carpenter, además del colombiano Feid (repitiendo lo que hizo con Maluma en Medellín) y el belga Stromae. Pero esta vez, no quiso subirse al carro de ninguna moda musical, simplemente, los sumó a su propia fiesta. “Madonna, ¡siempre una mujer de negocios! Le gusta conectar con estrellas más jóvenes y su público para mantenerse vigente, ¡pero también para reafirmar su dominio! Es como si dijera: «Yo les he marcado el camino»”, explica O’Brien. “Prefiero las canciones más personales, ya sea la narrativa de flujo de conciencia de I Feel Free o el patetismo conmovedor de Fragile, una canción sobre la muerte de su hermano Christopher. Su mejor trabajo suele ser autobiográfico, profundizando en las emociones y expresando sus vulnerabilidades e inseguridades. Ese es el hilo conductor de sus álbumes”.

    Mientras los beats del disco suenan inclementes, la crítica internacional ya traza algunas claves del disco. “Si bien no es tan bueno como Confessions on a Dance Floor, es inequívocamente el mejor álbum de Madonna desde Confessions on a Dance Floor, detalló The Guardian, que le dio 4 de 5 estrellas posibles. Impresión similar se hicieron en la redacción de NME, que le dio la misma puntuación. “Inspirándose en su pasado, tanto personal como musical, Madonna ha creado su álbum más vital en más de dos décadas”, detallan. Un regreso que deja colmados a los fans y la presenta con dignidad a quienes la descubren. Aún tiene ganas de bailar.

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