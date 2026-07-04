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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    Los Cruzados juegan de local en el Claro Arena por la Copa Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este fin de semana continúa la acción por la Copa Chile, donde Universidad Católica se mide con Deportes Copiapó por la Fecha 5 de la competencia.

    Los Cruzados llegan como líderes del Grupo B con 12 unidades, mientras que su rival busca sumar puntos para permanecer en el campeonato.

    Cuándo juega UC vs. Copiapó

    El partido de la Universidad Católica contra Copiapó es este sábado 4 de julio a las 20:30 horas.

    La Franja recibe a su visitante en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a UC vs. Copiapó

    El partido de Universidad Católica contra Copiapó se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa ChileUniversidad CatólicaUCCatólicaDeportes CopiapóCopiapóUniversidad Católica - Deportes CopiapóUC - Deportes CopiapóUC - CopiapóUC vs CopiapóDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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