Vozinha sigue haciendo historia: el arquero de Cabo Verde realizó más regates que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Vozinha registró un regate ante Argentina y superó a Cristiano Ronaldo en esa estadística en el Mundial 2026. Foto: Xinhua/Xu Zijian.

Vozinha se transformó en uno de los futbolistas más mediáticos del Mundial 2026. El portero de Cabo Verde sufrió la eliminación a manos de Argentina, en una apretada definición por los dieciseisavos de final del certamen, pero se despidió de la Copa del Mundo con una particular estadística: superó a Cristiano Ronaldo en regates realizados en el torneo.

El carismático arquero africano fue el estandarte de los Tiburones Azules. Se consolidó como la gran figura a punta de atajadas. Por ejemplo, ante la Albiceleste consiguió ocho paradas y tuvo un rol clave para mantener la disputa hasta el tiempo extra.

No obstante, durante el transcurso del encuentro se las arregló para consolidar un inesperado dato. Durante los primeros minutos del encuentro, Vozinha fue presionado por Lautaro Martínez, pero salió de la amenaza con un regate, dejando atrás al delantero del Inter de Milán.

La acción fue registrada oficialmente como un regate exitoso, lo que llamó rápidamente la atención, principalmente tras sobrepasar en ese ítem a Cristiano Ronaldo. El luso aún no puede completar una sola acción en todo el certamen.

A pesar de llevar tres goles y romper su sequía en fase eliminatoria, el portugués no ha conseguido superar a un rival con una acción individual.

La estadística termina siendo una anécdota, pero sirve para condimentar aún más la historia de Vozinha en su histórico paso por el Mundial junto a Cabo Verde, que se despidió de la Copa del Mundo sin perder en los 90 minutos y llevando a Argentina de Lionel Messi, la actual monarca, hasta la prórroga.